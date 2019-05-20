Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопеРИА Новости 13:12

Министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал свою фотографию на фоне "взорванных" башен Московского Кремля, пишет УНИАН. Как сообщает издание, таким коллажем Полторак сопроводил одну из своих публикаций в фейсбуке.
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Министр обороны Украины опубликовал в Facebook фото разрушенного Кремля

РБК14:26

Министр обороны Украины «взорвал» Московский Кремль в Facebook

Известия13:58

Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем

Комсомольская правда12:01

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе, сообщили СМИ

Газета.Ru14:37

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

РИА Новости13:12

Экс-глава Минобороны Украины Полторак опубликовал фото на фоне разрушенного Кремля

Московский Комсомолец13:45

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Lenta.ru11:10
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Происшествия

Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Обновлено в 13:25
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Политика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Политика

Австрия не предоставит площадку клубу «Валдай»

Австрия отказалась представлять площадку дискуссионном клубу «Валдай».
Обновлено в 16:35
Политика

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Кино

Финал «Игры престолов» не понравился зрителям

Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Авто

В России запускают серийное производство электромобилей Zetta

Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Политика

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы

Обновлено в 16:57
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Кино

Появился новый постер «Однажды в Голливуде» Тарантино

Обновлено вчера в 18:45
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Переговоры с забравшимся на Эйфелеву башню мужчиной продолжаются

Переговоры с мужчиной, который забрался на Эйфелеву башню во французской столице и отказывается спускаться с неё, продолжаются, передаёт France Info.
Обновлено в 15:41
Футбол

Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по лицу

Роналду позировал с чемпионским кубком вместе с семьёй, но неожиданно не удержал трофей и случайно ударил им Криштиану-младшего по лицу.
Обновлено в 05:22
Политика

В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием на Украине закона о госязыке.
Обновлено в 16:00
Политика

Принц Чарльз встретится с Трампом

Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и принца Уэльского Чарльза может состояться в июне.
Обновлено в 15:54
Гаджеты

Google приостановила бизнес с Huawei

Американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки китайской Huawei, сообщает в понедельник газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:09
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Хоккей

Дацюк выбирает между «Автомобилистом» и «Детройтом»

Как утверждает БИЗНЕС Online, хоккеист может вернуться в Детройт, за который провел 14 сезонов. Второй вариант контракт с Автомобилистом.
Обновлено в 13:04
Экономика

Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза

Материнская структура группы «Русагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте выручки по МСФО в I квартале 2019 г. более чем в два раза – до 32,2 млрд руб.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Здоровье

Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились

Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Обновлено в 15:31
Музыка

Лазарев на «Евровидении» занял третье место

Обновлено 18 мая в 19:13
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Космос

Созданный в России спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K

Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный РКК "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К, сообщила британская компания Sen, которая произвела видеосистему.
Обновлено в 11:36
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Здоровье

В Брянской области на борьбу с болезнями сердца потратят 1 млрд рублей

В Брянской области на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями потратят миллиард рублей в рамках региональной программы, рассчитанной на 2019 – 2024 годы.
Обновлено в 15:14
Здоровье

Протонная терапия станет доступной для большого числа онкобольных

По информации издания, о включении протонной терапии в будущем году в программу высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств Фонда ОМС, сообщила глава организации Наталья Стадченок.
Обновлено в 15:33
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