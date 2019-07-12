Армия и оружие

Министр обороны Турции и и.о. главы Пентагона обсудили поставку С-400ТАСС 16:42

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили в пятницу по телефону поставку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ситуацию в Сирии. Об этом говорится в заявлении турецкого оборонного ведомства.
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