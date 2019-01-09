Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе
Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в ЕвропеRT на русском10:38
Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что возможность начала войны в Европе «больше не является немыслимой». Стенограмма выступления министра в ходе заседания «Военного общества Норвегии» опубликована на сайте норвежского правительства.
RT на русском10:38
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