Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе
Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в ЕвропеRT на русском10:38
Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что возможность начала войны в Европе «больше не является немыслимой». Стенограмма выступления министра в ходе заседания «Военного общества Норвегии» опубликована на сайте норвежского правительства.
RT на русском10:38
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с чего всё началось
По его словам, возможный конфликт между странами в Европе "больше не является немыслимым", так как крупные государства ведут активную борьбу за господство.РЕН ТВ11:46
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