Армия и оружие

Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе
Российская газета
12:17

Глава норвежского министерства обороны Франк Бакке-Йенсен заявил, что не исключает начала войны в Европе между странами континента.
Российская газета12:17
с чего всё началось
По его словам
, возможный конфликт между странами в Европе "больше не является немыслимым", так как крупные государства ведут активную борьбу за господство.
РЕН ТВ11:46

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Московский Комсомолец09:11

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Lenta.ru08:49
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На 89-м году жизни умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов.
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Энергетика

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Политика

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Накануне японские СМИ писали, что одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией — 70-летнего вопроса двусторонних отношений — может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
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Энергетика

Нефть Brent подорожала более чем на 5%

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками на март вечером в среду на торгах в Нью-Йорке поднялась более чем на 5%, достигнув $61,69 за баррель (по данным на 22:10 мск), свидетельствуют данные торгов.
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Энергетика

В России вновь выросли цены на бензин

В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки

Россиянка обнаружена мертвой в своем номере в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде, сообщила газета Phuket News со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе

Обновлено в 12:17
Спорт

Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Энергетика

ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России

Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
Обновлено в 14:58
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Обновлено вчера в 16:55
Технологии

IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания IBM представила свой первый коммерческий квантовый компьютер.
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Происшествия

Во Франции разбился истребитель, пилоты пропали

Обломки пропавшего с радаров истребителя Mirage 2000 ВВС Франции найдены на востоке страны.
Обновлено в 12:11
Общество

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Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
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Политика

Путин и Меркель обсудили урегулирование в Сирии

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель.
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Политика

Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Политика

Кипрский архиепископ отказался принять главу «новой церкви» Украины

Предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II отказался принять у себя главу «новой церкви» Украины митрополита Епифания и не стал поминать его во время богослужения.
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Финансы

Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро

По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
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WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке выставят на продажу

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Эрдоган призвал заменить полиэтиленовые пакеты конопляными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил войну пластиковым пакетами.
Обновлено в 11:28
Политика

Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за шатдауна

Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за заморозки работы ряда американских правительственных ведомств.
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Происшествия

Сотрудники МЧС навестили Ваню Фокина, спасённого в Магнитогорске

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Происшествия

В Воронежской области один человек погиб при столкновении пяти машин

По его данным, погиб водитель Volkswagen Passat, четыре пассажира, в том числе 12-летняя девочка, были доставлены в больницу.
Обновлено в 14:25
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МВД хочет ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Министерство внутренних дел России подготовило проект, повышающий ответственность владельцев интернет-ресурсов за рекламу и пропаганду запрещенных веществ.
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