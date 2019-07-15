Политика

Министр обороны Германии уйдет в отставкуРЕН ТВ вчера в 11:09

Урсула фон дер Ляйен уйдет в отставку с поста министра обороны Германии независимо от исхода голосования в Европарламенте. Как известно, фон дер Ляйен претендует на должность председателя Еврокомиссии.
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Политика

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Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер

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Обновлено в 16:45
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Защитник «Аякса» Матейс де Лигт прилетел в Турин, сообщается в официальном «твиттере» «Ювентуса».
Обновлено в 16:33
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Политика

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Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
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Политика

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Внешнеполитические советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились о проведении обмена пленными в течение месяца.
Обновлено в 10:50
Политика

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Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
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Футбол

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CNN: Ассанж вмешивался в выборы США из посольства Эквадора

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Немецкий политик, министр по делам семьи, министр труда и социальных вопросов, министр обороны. Первая женщина на посту министра обороны Германии.
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