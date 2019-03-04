Министр обороны Германии считает китайские ракеты угрозой для РоссииИзвестия вчера в 23:00

с чего всё началось

Китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в интервью немецкому журналу Focus заявила глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Экономика Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».

Экономика Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.

Армия и оружие Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире Обострение ситуации в регионе В последнее время обстановка в Кашмире - регионе, на который претендуют Индия и Пакистан, - существенно обострилась.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать блины на Масленицу Роспотребнадзор предупредил о мерах профилактики пищевых отравлений на Масленицу. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Политика Медведев заявил о нарушениях в предвыборной кампании на Украине Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд".

Спорт Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде Российская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.

Происшествия В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали.

Политика На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция На выборах в парламент Эстонии победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия. За нее проголосовали 28,8% избирателей.

Происшествия Следовательница написала заявление об избиении полицейским МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.

Происшествия Израильские солдаты открыли огонь по наехавшим на них палестинцам Израильские солдаты на Западному берегу реки Иордан открыли огонь по наехавшим на них на автомобиле палестинцам.

Политика Глава «Нафтогаза» предупредил о риске полной потери газового транзита Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.

Политика Россия отправила КНДР гуманитарную помощь Северная Корея получила от России более двух тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.

Энергетика Нефть дорожает на открытии торгов Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,41%, до $65,3 за баррель.

Политика Россия не «спустит на тормозах» дело Скрипалей – МИД РФ «Если кому-то где-то кажется на Западе ли, в Великобритании ли, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются», — заявила Захарова в интервью «Комсомольской правде».

Общество Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз Самый дорогой вывоз мусора Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раз, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

Политика «Левада-Центр»: Влияние Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось Влияние президента, Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось за последние два года, однако они до сих пор остаются самыми влиятельными институтами власти в стране.

Политика Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем аккаунте в Twitter пообещал "решительный ответ" тем, кто попытается помешать возвращению самозванца Хуана Гуайдо в Венесуэлу.

Шоу-бизнес Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".

Авто Наказание для водителей неэкологичных авто ужесточат Минтранс разработал проект «дорожной карты», вводящей в Москве и Санкт-Петербурге экологически чистые зоны.

Происшествия Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.

Транспорт ОАО РЖД планирует платформу для продажи билетов на поезда и автобусы ОАО РЖД планирует платформу для продажи билетов на поезда и автобусы ОАО РЖД намерено разработать единую платформу для онлайн-продажи билетов, в том числе на автобусы.

Политика Медведев рассказал о маршруте «Турецкого потока» Россия видит заинтересованность ряда европейских стран в том, чтобы маршрут газопровода «Турецкий поток» прошел по их территории.