Энергетика
Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в БакуRT на русском 07:07
«В заседании примет участие министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо Фернандес», — сообщила она РИА Новости. Отмечается, что заседание технического комитета ОПЕК+ намечено на 17 марта в Баку.
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