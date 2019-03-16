Энергетика

Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в БакуПРАЙМ 06:59

"В заседании примет участие министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо Фернандес", — сообщила Алиева. ОПЕК+ планирует провести в Баку заседание технического комитета 17 марта и министерского мониторингового комитета (JMMC) 18 марта.
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Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в Баку

RT на русском07:07

Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в Баку

ПРАЙМ06:59

Комитет ОПЕК+ на заседании в Баку изучит необходимость продления сделки после июня

Интерфаксвчера в 17:35
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Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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