Энергетика
Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в БакуПРАЙМ 06:59
"В заседании примет участие министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо Фернандес", — сообщила Алиева. ОПЕК+ планирует провести в Баку заседание технического комитета 17 марта и министерского мониторингового комитета (JMMC) 18 марта.
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Комитет ОПЕК+ на заседании в Баку изучит необходимость продления сделки после июня
Интерфаксвчера в 17:35
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