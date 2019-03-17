Министр нефти Венесуэлы приедет в Москву на открытие офиса PDVSAНародные новости вчера в 13:01

В воскресенье, 17 марта, стало известно о скором визите министра нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо в российскую столицу. Глава ведомства планирует посетить открытие московского офиса PDVSA. Также Кеведо встретится с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и топ-менеджером "Роснефти" Игорем Сечиным.

Министр нефти Венесуэлы приедет в Москву на открытие офиса PDVSA

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