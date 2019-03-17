Политика
Министр нефти Венесуэлы приедет на открытие офиса PDVSA в МосквеРИА Новости вчера в 12:52
Министр нефти Венесуэлы, глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо сообщил, что планирует приехать в Россию в ближайшие пару недель на открытие офиса PDVSA в Москве и хотел бы встретиться с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
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В Москве могут открыть офис государственной нефтяной компании «Петролеос де Венесуэла»
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