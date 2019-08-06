Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по КремлюLenta.ru вчера в 15:45
Министр культуры России Владимир Мединский провел для американского кинорежиссера Квентина Тарантино экскурсию по Московскому Кремлю.
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с чего всё началось
Лишь один турист из Китая незаметно для Тарантино сделал с ним селфи. Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.ТАССвчера в 13:20
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