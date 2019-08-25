с чего всё началось

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом написал в Twitter официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

Авто Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.

Политика Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".

Происшествия Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.

Футбол Покеттино разочарован игрой «Тоттенхэма» Владели мячом, но создавали очень мало моментов. «Ньюкасл» сыграл очень компактно в обороне. Я разочарован нашей игрой и результатом.

Футбол «Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Политика ВАК вызывают на защиту в Верховном суде Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.

Наука Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.

Культура В Ленобласти начал вещать новый телеканал В Ленинградской области сегондня, 26 августа, в эфир вышел новый телеканал ЛенТВ24.

Политика Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

Кино Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны» Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Экономика У крупнейшего сервиса доставки из супермаркетов новый акционер О новом акционере крупнейшего российского сервиса доставки товаров из сетевых магазинов iGooods «Ведомостям» рассказали представители сторон.

Происшествия Появились кадры с места гибели актера и режиссера Игоря Хомского В Сети опубликованы первые кадры с места гибели режиссера криминального сериала "Закон каменных джунглей" Игоря Хомского.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Политика Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Происшествия NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление Если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.