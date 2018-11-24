Политика
Отмечается, что, по словам Петршичека, Россия представляет «опасность», так как «распространяет дезинформацию и применяет различные гибридные угрозы». Глава внешнеполитического ведомства Чехии призвал противостоять этой «угрозе».
RT на русскомвчера в 18:39
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Армия и оружие
ВМС Украины обвинили Россию в провокации
Украинские военно-морские силы обвинили пограничные российские корабли в провокации во время планового перехода своих кораблей из Одессы в Мариуполь, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В Алеппо 107 человек пострадали от химической атаки
Число пострадавших в результате устроенной террористами атаки с применением хлора в Алеппо возросло до 107 человек, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 03:58
Политика
Юнкер назвал проект соглашения по брекситу лучшей сделкой из возможных
Проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС является лучшей сделкой, которую мог получить Лондон, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Обновлено в 04:01
Политика
Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара
Позиция Соединенного Королевства по вопросу о суверенитете Великобритании над Гибралтаром не менялась и не изменится.
Обновлено в 03:00
Политика
В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам
Обновлено в 03:51
Политика
Макрон назвал позором столкновения протестующих с полицией в Париже
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил действия демонстрантов, которые устроили беспорядки в Париже во время акции против повышения цен на топливо.
Обновлено в 03:48
Политика
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
ВСУ заявили о взятии под свой контроль населённого пункта в Донбассе
Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки в «серой зоне» Донбасса.
Обновлено в 02:59
Политика
Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года
Реализацию украинского проекта "Стена" по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией продлили до 2021 года, сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании
В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие
В Западном военном округе развернута новая РЛС
Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» была развернута в Западном военном округе и усилила контроль неба в южной части Центральной России.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой
Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери
Власти Великобритании опасались "химической атаки" на экипаж миноносца HMS Duncan после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Обновлено в 02:59
Политика
Секретный саммит КНДР и Южной Кореи мог пройти в 1979 году
США хотели организовать в 1979 году секретный саммит в Джакарте с участием лидеров КНДР и Южной Кореи.
Обновлено в 01:40
Политика
Европарламент призвал остановить «вывоз культурных ценностей» из Крыма
«ЕП призывает комиссию принять меры, чтобы остановить незаконный вывоз властями Российской Федерации и ее культурными учреждениями экспонатов, являющихся частью культурного наследия Украины, с оккупированной территории Украины и незаконно аннексированного Крыма, что представляет собой очевидное нарушение международных договоренностей», - говорится в документе комитета Европарламента.
Обновлено в 03:48