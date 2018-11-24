Политика

Министр иностранных дел Чехии назвал Россию «угрозой» для ЕС
RT на русском
вчера в 18:39

Отмечается, что, по словам Петршичека, Россия представляет «опасность», так как «распространяет дезинформацию и применяет различные гибридные угрозы». Глава внешнеполитического ведомства Чехии призвал противостоять этой «угрозе».
RT на русскомвчера в 18:39

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Чехия назвала Россию угрозой для себя и ЕС

Вести.Ru03:31

Министр иностранных дел Чехии назвал Россию «угрозой» для ЕС

RT на русскомвчера в 18:39

Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза

РБКвчера в 17:21

Глава МИД Чехии: Москва представляет серьезную угрозу в сфере безопасности для Праги

ТАССвчера в 16:43

В Чехии назвали Россию угрозой для ЕС

Газета.Ruвчера в 16:09

Россию посчитали угрозой для Евросоюза

Lenta.ruвчера в 15:15

Глава МИД Чехии назвал Россию «угрозой» для Евросоюза

РИА Новостивчера в 13:01
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Армия и оружие

ВМС Украины обвинили Россию в провокации

Украинские военно-морские силы обвинили пограничные российские корабли в провокации во время планового перехода своих кораблей из Одессы в Мариуполь, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В Алеппо 107 человек пострадали от химической атаки

Число пострадавших в результате устроенной террористами атаки с применением хлора в Алеппо возросло до 107 человек, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 03:58
Политика

Юнкер назвал проект соглашения по брекситу лучшей сделкой из возможных

Проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС является лучшей сделкой, которую мог получить Лондон, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Обновлено в 04:01
Политика

Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара

Позиция Соединенного Королевства по вопросу о суверенитете Великобритании над Гибралтаром не менялась и не изменится.
Обновлено в 03:00
Политика

В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам

Обновлено в 03:51
Политика

Макрон назвал позором столкновения протестующих с полицией в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил действия демонстрантов, которые устроили беспорядки в Париже во время акции против повышения цен на топливо.
Обновлено в 03:48
Политика

Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

ВСУ заявили о взятии под свой контроль населённого пункта в Донбассе

Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки в «серой зоне» Донбасса.
Обновлено в 02:59
Политика

Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года

Реализацию украинского проекта "Стена" по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией продлили до 2021 года, сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании

В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие

В Западном военном округе развернута новая РЛС

Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» была развернута в Западном военном округе и усилила контроль неба в южной части Центральной России.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой

Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери

Власти Великобритании опасались "химической атаки" на экипаж миноносца HMS Duncan после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Обновлено в 02:59
Политика

Секретный саммит КНДР и Южной Кореи мог пройти в 1979 году

США хотели организовать в 1979 году секретный саммит в Джакарте с участием лидеров КНДР и Южной Кореи.
Обновлено в 01:40
Политика

Европарламент призвал остановить «вывоз культурных ценностей» из Крыма

«ЕП призывает комиссию принять меры, чтобы остановить незаконный вывоз властями Российской Федерации и ее культурными учреждениями экспонатов, являющихся частью культурного наследия Украины, с оккупированной территории Украины и незаконно аннексированного Крыма, что представляет собой очевидное нарушение международных договоренностей», - говорится в документе комитета Европарламента.
Обновлено в 03:48
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Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
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