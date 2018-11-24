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Отмечается, что, по словам Петршичека, Россия представляет «опасность», так как «распространяет дезинформацию и применяет различные гибридные угрозы». Глава внешнеполитического ведомства Чехии призвал противостоять этой «угрозе».

Министр иностранных дел Чехии назвал Россию «угрозой» для ЕС

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины обвинили Россию в провокации Украинские военно-морские силы обвинили пограничные российские корабли в провокации во время планового перехода своих кораблей из Одессы в Мариуполь, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие В Алеппо 107 человек пострадали от химической атаки Число пострадавших в результате устроенной террористами атаки с применением хлора в Алеппо возросло до 107 человек, сообщает агентство SANA.

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Армия и оружие Армия и оружие ВСУ заявили о взятии под свой контроль населённого пункта в Донбассе Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки в «серой зоне» Донбасса.

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Армия и оружие Армия и оружие Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери Власти Великобритании опасались "химической атаки" на экипаж миноносца HMS Duncan после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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