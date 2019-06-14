Экономика

Министр финансов Силуанов назначен куратором Курганской областиУралПолит.Ru вчера в 03:15

Первый вице-премьер правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов назначен курировать Курганскую область. Своих кураторов получат еще десять регионов страны, сообщает РБК, ссылаясь на письмо вице-премьера Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
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