Экономика
Министр финансов Силуанов назначен куратором Курганской областиУралПолит.Ru вчера в 03:15
Первый вице-премьер правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов назначен курировать Курганскую область. Своих кураторов получат еще десять регионов страны, сообщает РБК, ссылаясь на письмо вице-премьера Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
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с чего всё началось
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».Ведомости13 июня в 17:13
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