Экономика
Глава Минфина США Стивен Мнучин провёл переговоры с главными исполнительными директорами шести крупнейших банков страны. Об этом сообщается в заявлении ведомства, опубликованном на странице Мнучина в Twitter.
RT на русскомвчера в 20:52
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с чего всё началось
"Президенты (шести банков – ред.) подтвердили, что у них есть достаточный объем ликвидности, доступной для кредитования потребительского и делового рынка, а также всех других рыночных операций", - говорится в заявлении минфина, которое Мнучин опубликовал в своем Twitter.РИА Новостивчера в 17:32
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