Энергетика
Министр энергетики Саудовской Аравии надеется сбалансировать рынок нефтиКрасная весна вчера в 02:21
Производители нефти работают над возможностью сбалансировать рынок нефти до 2020 года, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 15 июня, передает Reuters.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Песков объяснил позицию Путина по Зеленскому
Владимир Путин занял в отношении нового украинского президента Владимира Зеленского выжидательную позицию, поскольку пока не ясно, каким будет подход нового украинского лидера к основным вопросам повестки дня, в частности, непонятно, сохранит ли Украина недружественное отношение к России.
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Авто
Составлен топ-4 надежных дизельных авто с пробегом до 150 000 рублей
Ну и на последнюю строчку расположили Audi 80, который на вторичном рынке обойдется в 150 тысяч рублей за версию с дизельным 1,9-литровым 90-сильным мотором.
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Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Здоровье
Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми
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Футбол
«Зенит» вновь претендует на Баделя
На 30-летнего Баделя претендуют "Бордо", "Фенербахче" и "Зенит".
Обновлено в 04:06
Путешествия
Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми
Примечательно, что мужчины очень редко путешествуют с малышами младше двух лет, таких отцов лишь 8%. Большинство российских пап (59%) отправляются на отдых с детьми старше шести лет.
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Лидер молдавской оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый вернулся на родину после двух лет иммиграции. На границе его сразу же задержали.
Обновлено в 08:11
Спорт
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде перед свиданием со своей девушкой молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. При встрече он поцеловал 20-летнюю подругу.
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Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
Обновлено в 08:07
Технологии
Трекеры для сна усугубляют бессонницу
Исследователи рассказали, что трекеры и приложения для сна, которые помогают отрегулироваться режим, ухудшают состояние человека.
Обновлено в 07:48
Спорт
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Политика
Британцы посчитали Джонсона лучшим кандидатом в лидеры тори
По мнению 47% опрошенных, благодаря Джонсону консервативный блок тори сможет победить Лейбористскую партию и Партию Brexit, набирающую популярность в Великобритании, на предстоящих выборах в парламент.
Обновлено в 05:28
Футбол
Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.
Обновлено в 06:18
Футбол
Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 07:45
Происшествия
Заведено дело о поджоге жилого дома около пензенской Чемодановки
Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки, которое находится рядом с Чемодановкой, сообщает ГУ МВД по региону.
Обновлено в 07:31
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Общество
Ученые рассказали правду об активированном угле
Эксперты из Королевского колледжа Лондона рассказали, что добавление активированного угля в зубную пасту может быть небезопасным.
Обновлено в 04:36
Политика
Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера.
Обновлено в 06:53
Футбол
Билялетдинов пройдет просмотр в «Сочи»
В ближайшее время бывший игрок «Локомотива» и сборной России пройдет просмотр в черноморской команде.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Эрнандес может перейти в «Сампдорию»
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57
Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49