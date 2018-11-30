с чего всё началось

Решение о выходе Катара из ОПЕК не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами-членами картеля, заявил на пресс-конференции в понедельник госминистр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби. Ранее он объявил о намерении Катара выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года.

Энергетика Энергетика «Росгеология» укрепится в недрах "Росгеология" попросила Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), рассказали источники "Ъ".

Энергетика Энергетика Предпосылки для Рождественского ралли созданы Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.

Энергетика Энергетика В Кыргызстане могут резко вырасти цены на бензин и дизтопливо — АНК Есть опасность, что в следующем году в Кыргызстане могут значительно подорожать горюче-смазочные материалы, сообщает Ассоциация нефтетрейдеров КР (АНК).

Энергетика Энергетика Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Энергетика Энергетика Путин: Россия и Саудовская Аравия продлили сокращение нефтедобычи Владимир Путин рассказал, что на его переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которые он провел на полях саммита G 20 в Буэнос-Айресе, была достигнута договоренность продлить соглашения о сокращении нефтедобычи.

Энергетика Энергетика Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.

Энергетика Энергетика Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году «Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.

Энергетика Энергетика Число буровых установок в США за неделю снизилось до 1076 Число нефтегазовых буровых установок в США за прошедшую неделю снизилось на три единицы — до 1076, сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes.

Энергетика Энергетика Киев снижает тарифы на транспортировку газа Планируется снизить тарифы на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС с $12,47 до $6,04 за 1 тыс. кубометров в сутки без учета НДС.

Энергетика Энергетика За 10 месяцев добыча в ХМАО выросла на полмиллиона тонн Рост добычи в Югре связан в первую очередь с прошлогодним 17%-ным увеличением объемов эксплуатационного бурения За 10 месяцев 2018 г. в ХМАО было добыто примерно на 0,5 млн тонн нефти больше, чем за тот же период 2017 г. Это признак стабилизации добычи в регионе, которая за последние 9 лет снизилась здесь на 40 млн тонн, или 15%.

Энергетика Энергетика Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу

Энергетика Энергетика Газпром проектирует объекты газификации Якутии

Энергетика Энергетика Прибыль акционеров «Татнефти» за 9 месяцев выросла почти в 2 раза Прибыль акционеров за 9 месяцев составила 174,096 млрд рублей, увеличившись на 96,1%. За 3 квартал данный показатель вырос в 2,5 раза год к году - до 68,922 млрд рублей.

Энергетика Энергетика «Газпром» намерен участвовать в бронировании мощностей ГТС Болгарии Российская компания «Газпром» намерена принять участие в процедуре бронирования мощностей в ходе проекта по расширению национальной газотранспортной сети (ГТС) Болгарии.