Политика
Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»РИА Новости вчера в 21:46
Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2". По его словам, новый российский газопровод не сделает Берлин зависимым от Москвы, а лишь принесет экономическую выгоду.
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В немецком правительстве объяснили, почему Берлину нужен «Северный поток — 2»
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Министр экономики: «Северный поток-2» не сделает Германию зависимой от России
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