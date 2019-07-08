Политика
Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»РИА Новости 02:30
"Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild. "Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки", — подчеркнул глава ведомства.
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Министр экономики: «Северный поток-2» не сделает Германию зависимой от России
Sputnik Эстониявчера в 13:15
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Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
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Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
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В результате взрыва автомобиля погибли три человека, семь пострадали, среди них подросток 2005 года рождения.
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Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
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В КНР оценили заявление Киева об освоении Арктики
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Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса к SSJ100
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что произошедшая в мае в московском аэропорту Шереметьево авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не повлияла на интерес компаний к самолету.
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Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
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Армия и оружие
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В Тулуне на месте смытых потопом кварталов оборудуют скверы
В Иркутской области определяются с площадками под строительство новых домов в населённых пунктах, пострадавших от мощнейшего наводнения.
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Боец ММА Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.
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Армия и оружие
Сотрудники телеканала «Звезда» попали под обстрел ВСУ в Донбассе
Съемочная группа российского телевизионного канала «Звезда» попала под обстрел в населенном пункте Коминтерново Донецкой области.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Иран объявил о решении превысить норму обогащения урана
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По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
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Оппозиция победила на выборах в Греции
Правоцентристская оппозиционная партия «Новая демократия» победила на парламентских выборах в Греции, сообщает Reuters.
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