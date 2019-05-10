Политика
Министр экономики Австрии высказалась в поддержку «Северного потока-2»Комсомольская правда 02:46
Министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок высказалась в поддержку строительства газопровода "Северный поток-2" и заявила, что такой же позиции придерживается руководство страны. "Мы поддерживаем этот проект в рамках обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы", - заявила глава ведомства.
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Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья»
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«Динамо» и «Ростов» голов не забили
Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
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Российский премьер Дмитрий Медведев обсудил по телефону со своим французским коллегой Эдуардом Филиппом сотрудничество двух стран в экономической сфере и инвестициях.
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По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
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Флагман ASUS ZenFone 6 оказался клоном Xiaomi Mi Mix 3
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Армия и оружие
Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских вооруженных формирований, проводивший разведку в районе села Веселая Гора Славяносербского района.
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В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти
"Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры", - уточнили в министерстве.
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Чеченский писатель Руслан Закриев заявил РИА Новости, что Заводской суд Грозного рассмотрит по существу его иск о признании соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
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В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
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Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»
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