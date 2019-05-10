Политика
Министр экономики Австрии высказалась в поддержку «Северного потока-2»Комсомольская правда 02:46
Министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок высказалась в поддержку строительства газопровода "Северный поток-2" и заявила, что такой же позиции придерживается руководство страны. "Мы поддерживаем этот проект в рамках обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы", - заявила глава ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Общество
Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше
Далай-лама объяснил российским буддистам, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты, сократить разрыв между богатыми и бедными.
Обновлено в 11:03
Политика
В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы играть остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 11:36
Политика
В Киеве пригрозили властям Харькова за идею вернуть проспекту имя маршала Жукова
Харьковские власти высказали идею о возвращении прежнего названия проспекту Петра Григоренко, получившего в 2016 году это имя взамен имени маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 08:47
Политика
Путин и Абэ встретятся на полях саммита G20 в Японии
Обновлено в 11:53
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Болгарский журналист подарил крымскому дворнику путевку в Москву
Журналист болгарского сетевого издания "Медиа-Мост Болгария" Борис Анзов подарил крымскому дворнику Татьяне Пантелеевой и ее подруге путевку в Москву.
Обновлено в 04:00
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Культура
Игорь Николаев рассказал, в каком удручающем состоянии был Игорь Крутой после операции
Оба в свое время приехали в Москву из провинции: Игорь Николаев — из маленького городка на Сахалине, Игорь Крутой — из маленького городка на Украине.
Обновлено в 10:04
Политика
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 03:04
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
За автомобиль 1991 года выпуска с пробегом 110 000 километров просят 4 тысячи евро или 290 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Хоккей
Владимир Путин вышел на лед Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 10:11
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
Обновлено в 08:43
Политика
Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко
Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Наука
Какие возможности дает изменение алфавита ДНК?
Ученые впервые на практике показали, что даже генетический алфавит, считавшийся фундаментальным и универсальным свойством жизни, можно изменить: они создали молекулу ДНК, состоящую не из четырех типов нуклеотидов.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Певицу МакSим выпишут из больницы через неделю
Обновлено в 09:10
Музыка
На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»
Ранее в четверг несколько десятков украинских радикалов провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", которая готовит программы для телеканала "Интер".
Обновлено вчера в 16:51
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика
Юрий Лужков не простил покойного журналиста Сергея Доренко
В своем комментарии на смерть известного журналиста Сергея Доренко Юрий Лужков назвал бывшего главного редактора радио «Говорит Москва» гением зла.
Обновлено в 12:04
Происшествия
На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом
10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом
В аэропорту Пирсон в Торонто пять человек пострадали при столкновении самолета Air Canada Jazz с бензовозом.
Обновлено в 11:41
Общество
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Журналист Сергей Доренко умер после ДТП
Обновлено в 02:46
Здоровье
Волгоградский врач развеял 5 распространенных мифов о гастрите
Гастрит возникает от употребления вредной еды Как рассказывает "Вечернему Волгограду" гастроэнтеролог Илья Обломов, вкусовые предпочтения на развитие заболевания практически не влияют.
Обновлено вчера в 22:47