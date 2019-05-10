Политика

Министр экономики Австрии высказалась в поддержку «Северного потока-2»Комсомольская правда 02:46

Министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок высказалась в поддержку строительства газопровода "Северный поток-2" и заявила, что такой же позиции придерживается руководство страны. "Мы поддерживаем этот проект в рамках обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы", - заявила глава ведомства.
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