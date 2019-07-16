Политика
Министр экологии Франции ушел в отставкуРИА Новости 09:08
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
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Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С 16 июля на территории Украины начинает действовать закон об исключительном использовании госязыка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Футбол
ФК «Краснодар» объявил имя нового главного тренера
Обновлено в 06:11
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»
Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
Обновлено в 14:05
Кино
Фонд Абрамовича поддержит три фильма от начинающих режиссеров
Учрежденный миллиардером Романом Абрамовичем Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» частично профинансирует создание фильмов «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе».
Обновлено в 09:16
Политика
Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек
Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Гаджеты
Водоблок EK-Velocity Strike совместим с процессорами Intel и AMD
Компания EK Water Blocks представила новые модели высокопроизводительных водоблоков EK-Velocity для популярных процессорных разъемов AMD и Intel.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей
Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Политика
Кандидат на пост главы Пентагона заявил о идущей с Россией кибервойне
О своем желании назначить Марка Эспера на пост главы Пентагона президент США Дональд Трамп заявил 21 июня, а 24 июня Эспер был сделан исполняющим обязанности министра обороны.
Обновлено в 12:41
Интернет
Amazon оценила полный доступ к истории браузера в 10 долларов
Компания Amazon анонсировала акцию для клиентов из США, предложив им 10-долларовую скидку на дни ежегодной распродажи Prime Day.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Общество
Госдума в первом чтении одобрила возвращение курилок в аэропорты
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, предполагающий возвращение зон для курения в российские аэропорты.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:06
Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Финансы
Биткоин упал в цене на 10%
Самая популярная криптовалюта – биткоин упал в цене на 10%, опустившись ниже 10 тысяч долларов.
Обновлено в 16:40
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика
Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев.
Обновлено в 10:49
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15