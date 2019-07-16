Политика

Министр экологии Франции ушел в отставкуРИА Новости 09:08

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
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Франсуа де Рюжи
Французский политик
Французский политик, член партии «Вперёд, Республика!», председатель Национального собрания Франции. Министр комплексных экологических преобразований.
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