Политика
Министр ВВС США уйдет в отставкуREGNUM 14:27
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.
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Общество
СМИ сообщили о публикации карты сокровищ Третьего Рейха
В Германии опубликован личный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра, в котором описаны места, где нацисты во время отступления из Польши прятали золото, произведения искусства и другие ценности, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 20:13
Экономика
WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млн
Владельцы одного из наиболее известных в Нью-Йорке небоскребов Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн.
Обновлено в 19:00
Транспорт
Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание
Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено в 20:36
Происшествия
Во Флориде пять человек погибли при крушении легкого самолета
Пять человек погибли при крушении легкого двухмоторного самолета Piper PA-23-250 в штате Флорида.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400
Обновлено в 16:12
Политика
В Венесуэле заявили о смерти 15 детей в больнице в обесточенном городе
Не менее 15 детей умерли в пятницу в больнице городе Матурин в штате Монагас (Венесуэла), который остался без электричества из-за аварии, как и большая часть страны.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет
Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг
Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 11:17
Кино
Скончался американский актер Ян-Майкл Винсент
Американский актер Ян-Майкл Винсент скончался на 74 году жизни.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Москве подросток умер после похода к стоматологу
В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено в 11:51
Кино
Стало известно, где пройдут съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Съемки части нового фильма о Бонде пройдут в городе Матера на юге Италии. Туда прибыли около 500 человек для подготовки съемочной площадки.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие
Источник назвал дату запуска российского военного спутника «Благовест»
Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с последним из четырёх спутников военной связи «Благовест» планируется выполнить 17 мая.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Во Флориде домашние собаки загрызли насмерть двухлетнего ребенка
Две домашние собаки насмерть загрызли двухлетнего ребенка и искусали его бабушку в американском городе Хай Спрингс в штате Флорида, сообщает местный новостной портал News4jax со ссылкой на офис шерифа округа Алачуа.
Обновлено в 18:34
Политика
В Италии сообщили о работе над отменой антироссийских санкций
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.
Обновлено в 16:59
Экономика
Китайские инвесторы выделят €15 млрд на строительство тоннеля Хельсинки-Таллин
Обновлено в 18:06
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Визит Бабиша продлится три дня. Он стал первым с 2011 года премьер-министром Чехии, приглашённым в Белый дом.
Обновлено в 05:23
Политика
Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks
Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено в 16:25
Спорт
Россия выиграла медальный зачет Универсиады
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Политика
Шефчович заявил о необходимости возобновления диалога с Россией
Кандидат в президенты Словакии, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович считает необходимым найти способ возобновления диалога Европы с Россией.
Обновлено в 17:16
Политика
Тимошенко посоветовала избирателям брать три пары очков на выборы
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко посоветовала избирателям взять с собой на голосование три пары очков, чтобы точно найти ее в бюллетене, передает ТАСС.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Бюджет Пентагона в 2020 финансовом году может увеличиться до $750 млрд
Как уточняется, 11 марта Белый дом опубликует бюджетный запрос, в котором конгрессу будет предложено выделить 750 миллиардов долларов на военные расходы США на 2020 финансовый год.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Мужчины с цветами вторглись в закрытое феминистское кафе в Петербурге
На канале движения Сеть в YouTube опубликован ролик инцидента. На нем видно, что мужчины с цветами заходят в кафе.
Обновлено в 03:59
Энергетика
Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить Conocophillips более $8 млрд
Венесуэла должна выплатить нефтегазовой компании ConocoPhillips $8,7 млрд за национализацию нефтяных активов в 2007 году, постановил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает пресс-служба американской компании.
Обновлено в 15:48
Экономика
Россиян предупредили об опасности хранения иностранной валюты дома
Известный международный консультант по финансам Исаак Беккер предупредил жителей России о рисках хранения иностранной валюты наличными.
Обновлено в 17:13