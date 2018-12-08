Политика

Министр Топилин не верит, что в РФ трудно найти работу после 45 лет
Дни24
09:07

Политик сделал такое заявление на мероприятии "Качество жизни" в рамках съезда "Единой России". Во время дискуссии с Анной Федермессер из Центра паллиативной медицины Топилин не согласился с тем фактом, что в РФ после 45-летнего возраста трудно устроиться на работу.
Дни2409:07
Максим Топилин
Не могу с этим согласиться. Работу найти возможно. Если у кого-то возникают проблемы, есть специальные государственные программы.
— Максим ТопилинИнфорос 06:24

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