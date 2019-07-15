Транспорт

Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до ТольяттиРоссийская газета 04:53

Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
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Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
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Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
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Происшествия

В Третьяковке объяснили происхождение гильз, найденных в подвале ЦДХ

Стреляные гильзы, найденные в подвале Центрального дома художников (ЦДХ) - нового пространства Третьяковской галереи, предположительно, собирались неизвестными лицами на полигонах и хранились для последующей сдачи в пункты приема цветного металла, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр.
Обновлено в 08:54
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Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании

Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Ветеран группы сообщил об увольнении командира «Альфы»

Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.
Обновлено в 09:48
Экономика

Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
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Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.
Обновлено в 08:42
Общество

В Московском зоопарке родился редкий голубой баран

В Московском зоопарке родился детеныш занесенных в Красную книгу голубых баранов.
Обновлено в 04:35
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Политика

Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде

Обновлено в 09:11
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие

Британия и Италия выполнят наблюдательный полет над РФ

Итальянские и британские военнослужащие выполнят с 15 по 19 июля совместный наблюдательный полет на Российской Федерацией и Белоруссией в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено в 00:36
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Протестующих против вырубки леса в Подмосковье разогнали дубинками

Обновлено в 05:08
Футбол

Болельщики ФК «Ростов» пожаловались на позднее время игр клуба

Напомним, что 13 июля в 21:30 на «Ростов Арене» состоялся матч ФК «Ростов» против ФК «Оренбург» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.
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Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Происшествия

На Красной площади задержаны участники пикета в память о Наталье Эстемировой

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Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Политика

Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов.
Обновлено в 09:28
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С мансарды на Каменноостровском выселили отель

Обновлено в 10:08
Игры

GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки

Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.
Обновлено в 08:48
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

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Разработчики проекта ICON объявили о введении новой системы начисления комиссий за транзакции — Fee 2.0.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты

Обновлено в 09:13
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Ростовские власти проверят жалобы на «рев дракона» при углублении Дона

Глава Семикаракорска Ростовской области Александр Черненко заявил РИА Новости, что намерен выяснить, кто и в какое время проводит работы по углублению реки Дон, шум от которых местные жители называют "ревом дракона".
Обновлено в 09:22
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