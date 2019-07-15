Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до ТольяттиРоссийская газета 04:53
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
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Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 10:11
Политика
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Третьяковке объяснили происхождение гильз, найденных в подвале ЦДХ
Стреляные гильзы, найденные в подвале Центрального дома художников (ЦДХ) - нового пространства Третьяковской галереи, предположительно, собирались неизвестными лицами на полигонах и хранились для последующей сдачи в пункты приема цветного металла, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр.
Обновлено в 08:54
Наука
Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании
Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Ветеран группы сообщил об увольнении командира «Альфы»
Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.
Обновлено в 09:48
Экономика
Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.
Обновлено в 08:42
Общество
В Московском зоопарке родился редкий голубой баран
В Московском зоопарке родился детеныш занесенных в Красную книгу голубых баранов.
Обновлено в 04:35
Политика
МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков
Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Британия и Италия выполнят наблюдательный полет над РФ
Итальянские и британские военнослужащие выполнят с 15 по 19 июля совместный наблюдательный полет на Российской Федерацией и Белоруссией в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено в 00:36
Футбол
Болельщики ФК «Ростов» пожаловались на позднее время игр клуба
Напомним, что 13 июля в 21:30 на «Ростов Арене» состоялся матч ФК «Ростов» против ФК «Оренбург» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Происшествия
На Красной площади задержаны участники пикета в память о Наталье Эстемировой
Обновлено в 09:33
Культура
Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Политика
Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины
В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов.
Обновлено в 09:28
Общество
С мансарды на Каменноостровском выселили отель
Обновлено в 10:08
Игры
GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки
Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.
Обновлено в 08:48
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
Сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
Обновлено в 10:02
Технологии
Стартап ICON изменил систему начисления комиссий за транзакции
Разработчики проекта ICON объявили о введении новой системы начисления комиссий за транзакции — Fee 2.0.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты
Обновлено в 09:13
Политика
Ростовские власти проверят жалобы на «рев дракона» при углублении Дона
Глава Семикаракорска Ростовской области Александр Черненко заявил РИА Новости, что намерен выяснить, кто и в какое время проводит работы по углублению реки Дон, шум от которых местные жители называют "ревом дракона".
Обновлено в 09:22