Политика
Министр Мантуров пересел на AurusNews.ru 07:41
Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров стал первым министром, который пересел на российский седан люкс-класса Aurus. На нём чиновник приехал на церемонию открытия завода Mercedes-Benz в Подмосковье.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Политика
Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу
Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено в 11:42
Кино
Умер народный артист России Алексей Булдаков
Фильмография актёра насчитывает около 140 картин. В 2009 году Булдакову присвоили звание народного артиста России.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Белоруссии арестовали российского бизнесмена по запросу Молдавии
Российский бизнесмен Владимир Самсоненко задержан в Минске белорусскими правоохранительными органами и с 22 марта находится в СИЗО, сообщила на своей странице в Instagram жена россиянина Рида Кашипова.
Обновлено в 12:10
Автоспорт
Мик Шумахер: «Не ожидал такого выступления на тестах»
Участник молодежной Академии «Феррари» Мик Шумахер подвел итоги своих выступлений на тестах «Формулы-1» в Бахрейне.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Организатор и исполнители ограбления Сестрорецкой больницы задержаны
Как сообщили в Следственном комитете РФ, организатор задержан в Санкт-Петербурге, двое исполнителей — в Тамбовской и Нижегородской областях.
Обновлено в 05:44
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Происшествия
Убившую своих детей нижегородку суд отправил в колонию на 19 лет
Нижегородка, которая обвинялась в убийстве своих детей и краже чужого имущества, отправится в колонию общего режима на 19 лет.
Обновлено в 14:19
Политика
МИД связал новые меры НАТО в Черном море с выборами на Украине
В МИД России сочли заявления постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон по поводу новых мер Североатлантического альянса в Черном море «подыгрыванием» нынешним властям Украины перед вторым туром выборов президента республики.
Обновлено в 14:14
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Обновлено в 12:07
Политика
В партии Порошенко ожидают отказа от дебатов с Зеленским на стадионе
Ранее Зеленский в своем Facebook опубликовал видео, в котором он вызывает Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 14:35
Политика
ЦИК Украины до сих пор не смогла закончить подсчет голосов
ЦИК Украины не может закончить подсчет голосов с президентских выборов, поскольку один участок в Киевской области не передал данные протокола в электронном виде о результатах волеизъявления украинцев.
Обновлено в 13:43
Общество
Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.
Обновлено в 12:43
Футбол
Локомотив — Ростов 2:2
Полузащитник Мануэл Фернандеш вошел в стартовый состав московского "Локомотива" в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу с "Ростовом", сообщается в микроблоге железнодорожников в Twitter.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Общество
Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов
Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:53
Политика
В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России
Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.
Обновлено в 10:18
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения
В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Политика
СМИ назвали 20 возможных преемников Зюганова в КПРФ
Фонд «Петербургская политика» выпустил список из 20 членов КПРФ, которые могли бы стать преемником Геннадия Зюганова во главе партии.
Обновлено в 05:21
Футбол
Парфенов – после матча с «Арсеналом»: «Шансы так и остались 50 на 50»
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов дал комментарий клубной пресс-службе после победы над тульским «Арсеналом» (1:0) в первом матче ½ финала Кубка России.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
ВКС РФ уничтожили базу связи боевиков в провинции Идлиб
Целью в основном являлась вершина горы Наби-Аюб в районе Джебель аз-Завия. Там располагалась база связи данной группировки.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы»
В блиндаж на линии соприкосновения на юго-востоке Украины, где погибла пулеметчица ВСУ Яна Червоная с позывным «Ведьма», попали четыре мины разного калибра.
Обновлено в 04:44
Экономика
BCG за 96 млн руб поможет «Почте России» разработать концепцию долгосрочного развития
Boston Consulting Group победила в тендере на оказание информационно-консультационных услуг по подготовке концепции долгосрочного развития "Почты России", следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:05
Общество
Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01