Министр Мантуров пересел на AurusNews.ru 07:41

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров стал первым министром, который пересел на российский седан люкс-класса Aurus. На нём чиновник приехал на церемонию открытия завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

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Футбол Локомотив — Ростов 2:2 Полузащитник Мануэл Фернандеш вошел в стартовый состав московского "Локомотива" в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу с "Ростовом", сообщается в микроблоге железнодорожников в Twitter.

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Происшествия В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.

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Экономика BCG за 96 млн руб поможет «Почте России» разработать концепцию долгосрочного развития Boston Consulting Group победила в тендере на оказание информационно-консультационных услуг по подготовке концепции долгосрочного развития "Почты России", следует из материалов на портале госзакупок.

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Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».