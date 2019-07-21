Политика
Министерство в США объяснило суть информатак на примере споров о пиццеRT на русском 20:29
«Иностранные источники влияния постоянно ищут возможности затронуть самые злободневные темы в Соединённых Штатах», — указывается в памятке.
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Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено в 21:00
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено в 03:47
Единоборства
Андрей Орловский победил Бена Ротвелла решением судей
Обновлено в 21:54
Единоборства
Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев перенес операцию из-за отека мозга, сообщил журналист ESPN Стив Ким на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:29
Единоборства
Дерек Чисора нокаутировал Артура Шпильку
Обновлено в 16:21
Происшествия
В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол
Кутенкова отпустили из отдела, суд состоится в понедельник, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Обновлено в 16:28
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено в 23:07
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Происшествия
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло
Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по региону в воскресенье.
Обновлено в 21:56
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Федеральную трассу «Амур» размыло в Сковородинском районе
В Сковородинском районе размыло федеральную трассу — в промоину провалился автомобиль с пассажирами.
Обновлено в 22:00
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Политика
Мальчик из Тулуна рассказал Путину об утонувшем детсаде
Обновлено вчера в 07:32
Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:56
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 02:17
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Единоборства
Диллиан Уайт победил Оскара Риваса единогласным решением
В девятом раунде Уайт побывал в нокдауне, но несмотря на это смог победить единогласным решением судей.
Обновлено в 22:12
Единоборства
Липинец нокаутировал Инсона и завоевал пояс WBO
Обновлено в 22:50
Финансы
Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%
Правление Центрального банка Узбекистана 20 июля на своем заседании приняло решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 16%.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено в 22:52
Наука
Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу
Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено в 06:24
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир
«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено в 17:15
Политика
Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией
Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.
Обновлено вчера в 05:21