Политика

Министерство в США объяснило суть информатак на примере споров о пиццеRT на русском 20:29

«Иностранные источники влияния постоянно ищут возможности затронуть самые злободневные темы в Соединённых Штатах», — указывается в памятке.
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Министерство в США объяснило суть информатак на примере споров о пицце

RT на русском20:29

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

РИА Новости18:26

В США объяснили на пицце с ананасами, как Россия «разделяет американцев»

Life.ru19:33

Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей

Lenta.ru19:28

Власти США объяснили воздействие России на страну на примере пиццы

Известия19:25

В США использовали пиццу для объяснения разрушительного влияния «агентов России»

Газета.Ru18:47

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

РБК19:42
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Политика

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

Обновлено в 18:52
Путешествия

В России появился новый вид туризма

Обновлено в 21:00
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Обновлено в 08:16
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено в 03:47
Единоборства

Андрей Орловский победил Бена Ротвелла решением судей

Обновлено в 21:54
Единоборства

Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев перенес операцию из-за отека мозга, сообщил журналист ESPN Стив Ким на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:29
Единоборства

Дерек Чисора нокаутировал Артура Шпильку

Обновлено в 16:21
Происшествия

В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол

Кутенкова отпустили из отдела, суд состоится в понедельник, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Обновлено в 16:28
Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено в 23:07
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Происшествия

Названа новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло

Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по региону в воскресенье.
Обновлено в 21:56
Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Федеральную трассу «Амур» размыло в Сковородинском районе

В Сковородинском районе размыло федеральную трассу — в промоину провалился автомобиль с пассажирами.
Обновлено в 22:00
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В ЛНР рассказали об обстреле Первомайска украинскими силовиками

Обновлено в 20:25
Политика

Мальчик из Тулуна рассказал Путину об утонувшем детсаде

Обновлено вчера в 07:32
Футбол

«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью

Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:56
Наука

Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов

Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 02:17
Космос

С Восточного скоро смогут запускать космические грузовики «Прогресс»

Обновлено в 22:06
Армия и оружие

Бригада ВСУ выразила готовность дать отпор России в Чернобыле

Обновлено в 19:00
Общество

В Екатеринбурге закрасили еще один стрит-арт фестиваля «Карт-бланш»

Обновлено в 07:24
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Единоборства

Диллиан Уайт победил Оскара Риваса единогласным решением

В девятом раунде Уайт побывал в нокдауне, но несмотря на это смог победить единогласным решением судей.
Обновлено в 22:12
Единоборства

Липинец нокаутировал Инсона и завоевал пояс WBO

Обновлено в 22:50
Финансы

Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%

Правление Центрального банка Узбекистана 20 июля на своем заседании приняло решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне в 16%.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком

Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено в 22:52
Наука

Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу

Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено в 06:24
Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир

«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено в 17:15
Политика

Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией

Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.
Обновлено вчера в 05:21
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