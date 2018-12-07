«Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность подтвердили три его получателя. Для крупных продовольственных сетей требования закона о торговле должны быть смягчены, в частности о вознаграждении от поставщиков.

с чего всё началось

На совещании 26 ноября было знакомство вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлом, который он теперь курирует, рассказывали участники той встречи. Познакомившись, он поручил решить некоторые проблемы отрасли, следует из протокола по итогам совещания.

Министерствам поручено немного облегчить жизнь ритейлеров

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