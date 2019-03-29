Энергетика

Министерский комитет ОПЕК+ решил подождать до июняВестник Кавказа вчера в 12:45

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал вынести решение об уровне нефтедобычи на встрече государств ОПЕК+, которая состоится в июне. Об этом рассказал госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву по итогам заседания комитета, прошедшего сегодня в Джидде.
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Бочки пересчитают в июне

Российская газетавчера в 18:22

Страны ОПЕК+ обсудили возврат к исполнению соглашения о сокращении добычи на 100%

ТАСС01:19

Рубль ждут нефтяные катаклизмы: страны ОПЕК+ поспорили о судьбе рынка

Московский Комсомолецвчера в 10:51

Выполнение сделки ОПЕК+ в апреле составило 168%

RT на русскомвчера в 14:01

ОПЕК+ сохранила до июня интригу по судьбе добычи нефти во II полугодии

ПРАЙМвчера в 16:24

Страны ОПЕК+ резко снизили добычу нефти

Взгляд.ру17 мая в 18:54

Комитет ОПЕК+ обговорит снижение ограничений в рамках сделки по добыче

Вести.Финанс17 мая в 11:44
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Политика

Зеленский пришел на инаугурацию пешком

Обновлено в 03:23
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Политика

Министр обороны Украины подал в отставку

Обновлено в 04:26
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Гаджеты

Intel и Qualcomm вслед за Google прекратят сотрудничество с Huawei

По информации Bloomberg, Intel, Qualcomm и Broadcom, три ведущих мировых разработчика и поставщика процессоров, немедленно прекращают свою деятельность с Huawei.
Обновлено вчера в 23:46
Здоровье

В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае введения запрета на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года, если такое решение будет принято, ФАС его поддержит, заявил RNS начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.
Обновлено в 04:29
Экономика

Дивиденды «Сургутнефтегаза» за 2019 могут оказаться под давлением

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал дивиденд 7.62 руб. на привилегированную акцию за 2018 года.
Обновлено в 03:20
Футбол

Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции

Получившие реальные сроки по делу о драках футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев надеются, что суд в апелляционной инстанции отпустит их, засчитав каждый день в СИЗО за полтора дня заключения, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 03:50
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала огромные синяки

В глаза бросается, что на коленях у звезды – огромные синяки, а в описании к снимку Ольга рассказала, что успех не дается человеку просто и тем более случайно.
Обновлено в 04:08
Общество

На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи

В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Политика

Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину

Обновлено в 04:09
Кино

Минкульт хочет обязать онлайн-кинотеатры отчитываться о показах

Онлайн-кинотеатры в России могут обязать предоставлять информацию о количестве показов и зрителей.
Обновлено в 05:15
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе бразильского полузащитника Кайо

Опорный полузащитник португальского клуба «Санта-Клара» Кайо продолжит карьеру в «Краснодаре».
Обновлено в 05:14
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Политика

Член почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео

Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины.
Обновлено в 05:18
Интернет

Пользователи WhatsApp могут отправлять и получать биткоины

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp теперь могут получать и отправлять криптовалюту друг другу.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено 18 мая в 20:57
Музыка

Итоги «Евровидения» могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено в 01:35
Наука

Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов

Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено вчера в 04:39
Общество

До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни

"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Авто

Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины

По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено вчера в 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
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