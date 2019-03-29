Энергетика
Министерский комитет ОПЕК+ решил подождать до июняВестник Кавказа вчера в 12:45
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал вынести решение об уровне нефтедобычи на встрече государств ОПЕК+, которая состоится в июне. Об этом рассказал госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву по итогам заседания комитета, прошедшего сегодня в Джидде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль ждут нефтяные катаклизмы: страны ОПЕК+ поспорили о судьбе рынка
Московский Комсомолецвчера в 10:51
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика
Зеленский пришел на инаугурацию пешком
Обновлено в 03:23
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Политика
Министр обороны Украины подал в отставку
Обновлено в 04:26
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
Intel и Qualcomm вслед за Google прекратят сотрудничество с Huawei
По информации Bloomberg, Intel, Qualcomm и Broadcom, три ведущих мировых разработчика и поставщика процессоров, немедленно прекращают свою деятельность с Huawei.
Обновлено вчера в 23:46
Здоровье
В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае введения запрета на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года, если такое решение будет принято, ФАС его поддержит, заявил RNS начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.
Обновлено в 04:29
Экономика
Дивиденды «Сургутнефтегаза» за 2019 могут оказаться под давлением
Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал дивиденд 7.62 руб. на привилегированную акцию за 2018 года.
Обновлено в 03:20
Футбол
Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции
Получившие реальные сроки по делу о драках футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев надеются, что суд в апелляционной инстанции отпустит их, засчитав каждый день в СИЗО за полтора дня заключения, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 03:50
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала огромные синяки
В глаза бросается, что на коленях у звезды – огромные синяки, а в описании к снимку Ольга рассказала, что успех не дается человеку просто и тем более случайно.
Обновлено в 04:08
Общество
На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи
В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Политика
Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину
Обновлено в 04:09
Кино
Минкульт хочет обязать онлайн-кинотеатры отчитываться о показах
Онлайн-кинотеатры в России могут обязать предоставлять информацию о количестве показов и зрителей.
Обновлено в 05:15
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе бразильского полузащитника Кайо
Опорный полузащитник португальского клуба «Санта-Клара» Кайо продолжит карьеру в «Краснодаре».
Обновлено в 05:14
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье
В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Политика
Член почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео
Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины.
Обновлено в 05:18
Интернет
Пользователи WhatsApp могут отправлять и получать биткоины
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp теперь могут получать и отправлять криптовалюту друг другу.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено 18 мая в 20:57
Наука
Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов
Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 04:39
Общество
До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни
"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Авто
Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины
По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено вчера в 11:06