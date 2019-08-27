Общество
РИА НовостиВ Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
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Сергей Собянин повысил минимальную пенсию с городской доплатой до 19,5 тысячи рублей
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:33
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