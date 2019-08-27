Общество
ИнтерфаксМинимальную пенсию в Москве с 1 сентября повысили до 19,5 тыс. рублей
Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки будет повышена с 1 сентября на 2 тысячи рублей в месяц - до 19,5 тысяч рублей. Соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник и подписано мэром Сергеем Собяниным.
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Собянин повысил минимальную пенсию в Москве с 1 сентября до 19,5 тыс. рублей в месяц
Интерфакс - Россия09:13
Сергей Собянин повысил минимальную пенсию с городской доплатой до 19,5 тысячи рублей
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