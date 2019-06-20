Футбол

Стартовала продажа билетов на Суперкубок РоссииМатч ТВ 06:06

Российская премьер-лига объявила о старте продажи билетов на матч за Олимп-Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и столичный «Локомотив». Встреча пройдет в Москве 6 июля на стадионе «ВТБ Арена».
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Стартовала продажа билетов на Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив». Самый дешевый — 800 рублей

Sport24.ru06:30

Билеты на Суперкубок будут стоить от 800 до 5 тысяч рублей

РИА Новости06:36

Стартовала продажа билетов на Суперкубок России

Матч ТВ06:06

Минимальная стоимость билета на Суперкубок России по футболу составит 800 рублей

ТАСС06:15

Стартовала продажа билетов на Суперкубок России

Sportbox.RU06:06

Самые дешевые билеты на Суперкубок России стоят 800 рублей

Soccer.ru06:16

Билеты на Олимп-Суперкубок России стоят от 800 до 5000 рублей

Спорт-Экспресс06:05
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Экономика

Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».
Обновлено в 05:28
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Обновлено в 06:30
Общество

Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей

Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 появились в России

Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика

Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента

Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
Обновлено в 06:49
Политика

Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Происшествия

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Политика

Колл-центр «прямой линии» с Путиным подвергся DDoS-атаке

Колл-центр "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным подвергся DDoS -атаке из-за рубежа, сообщили ведущие в ходе программы.
Обновлено в 06:48
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»

Малышева призналась: за день до этого она два часа шла босиком по улице.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
Обновлено в 04:18
Происшествия

«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб

Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Авто

Страховщики назвали самые непопулярные автомобили у угонщиков

Пониженный интерес угонщиков к автомобилю косвенно отражает ситуацию на черном рынке, — рассказал директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.
Обновлено в 06:03
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие

Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовской электростанции в Джизане

Участники йеменского шиитского движения «Ансар Алла», более известные как хуситы, заявили о нанесении ими ракетного удара по электростанции в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщает 19 июня телеканал «Аль-Масира».
Обновлено вчера в 16:51
Экономика

РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Политика

Зеленский подписал первый закон

Глава администрации президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому со словами: «Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни».
Обновлено в 06:54
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Обновлено в 05:30
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Политика

Путин ответил на вопрос девочки-блогера о мусорных кучах

Обновлено в 06:03
Общество

«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камер

Правительство РФ готовит распоряжение, по которому установкой новых дорожных камер будет заниматься дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС" - компания ГЛОНАСС БДД, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства

Обновлено в 03:48
Происшествия

Бывший муж похитил новосибирскую бегунью и отвёз в лес

Обновлено в 00:41
Политика

Путин заступился за «Единую Россию»

В Москве в семнадцатый раз проходит "Прямая линия с Владимиром Путиным".
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Минобороны намерено инвестировать более 18 млрд рублей в Сахалин

Министерство обороны России намерено в течение пяти лет выделить более 18 млрд рублей на развитие и строительство военной инфраструктуры на Сахалине.
Обновлено в 02:42
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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