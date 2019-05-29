Экономика
Минфину России предложили запретить псевдопивные напиткиТагилСити.ру 03:00
В Минфин отправили письмо с предложением запретить алкогольные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей, пишут «Известия». Предложение направила «Опора России». Согласно дынным организации, на данный момент псевдопивные напитки продаются как пивные, из-за более низкого акциза.
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с чего всё началось
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.Известиявчера в 17:02
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В Сети появился новый клип группы "Ленинград", который опубликован на официальном YouTube-канале музыкантов.
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Здоровье
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Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий для отдельных граждан
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Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
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Samsung создал сверхбыструю зарядку для смартфонов
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Происшествия
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Обновлено в 11:31
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Трансфер Гризманна в «Барселону» может не состояться
По сообщению Marca, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может не перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.
Обновлено 27 мая в 19:34
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Зеленский сменил главу госохраны Украины
Обновлено в 13:01
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено в 14:52
Политика
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО
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Обновлено вчера в 15:40
Космос
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Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено в 14:55
Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
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Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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