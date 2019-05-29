Минфину России предложили запретить псевдопивные напиткиТагилСити.ру 03:00

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.

с чего всё началось

В Минфин отправили письмо с предложением запретить алкогольные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей, пишут «Известия». Предложение направила «Опора России». Согласно дынным организации, на данный момент псевдопивные напитки продаются как пивные, из-за более низкого акциза.

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