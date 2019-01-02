Финансы
Минфином размещены евробонды на сумму 2,5 млрд долларовВосток-Медиа 09:50
Министерство финансов Российской Федерации разместило дополнительный выпуск еврооблигаций на 1,5 миллиарда долларов с датой погашения в 2029 году. Еще один выпуск евробондов ведомство разместило с датой погашения в 2035 году.
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Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.
— Антон Силуанов, российский экономистВести.Финанс вчера в 05:07
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Инвесторы из Великобритании купили почти 60% доразмещенных евробондов РФ, из США - 26%
Интерфаксвчера в 15:09
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