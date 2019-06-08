Минфин ждёт от КНР уведомления для размещения ОФЗ в юаняхNews.ru 07:24

Минфин ждёт от властей Китая окончательного уведомления о готовности к размещению на постоянной основе облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях для континентальных инвесторов. Об этом сообщил замглавы российского финансового ведомства Сергей Сторчак.

Минфин ждёт от КНР уведомления для размещения ОФЗ в юанях

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Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".