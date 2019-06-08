Минфин ждет финального уведомления от Китая для размещения ОФЗ в юаняхТАСС 06:58

Минфин РФ ждет окончательного уведомления от властей Китая о готовности к размещению российской стороной облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях для континентальных инвесторов на долгосрочной и постоянной основе.

Минфин ждет финального уведомления от Китая для размещения ОФЗ в юанях

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