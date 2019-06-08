Финансы
Минфин ждет финального уведомления от Китая для размещения ОФЗ в юаняхТАСС 06:58
Минфин РФ ждет окончательного уведомления от властей Китая о готовности к размещению российской стороной облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях для континентальных инвесторов на долгосрочной и постоянной основе.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Голунов рассказал об условиях своего содержания и побоях полиции
После задержания МВД опубликовало девять фотографий пакетов с наркотиками якобы найденных в квартире Голунова.
Обновлено в 05:15
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Финансы
Силуанов допустил траты резервов из ФНБ внутри страны
Правительство не планировало тратить внутри страны накопившиеся за счет высоких цен на нефть резервы, чтобы не нарушать макроэкономический баланс.
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Футбол
Буффон намерен вернуться в Серию А
Обновлено в 07:41
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 07:26
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Журналиста Голунова госпитализировали
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Журналисту Голунову вызвали вторую скорую
Журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которому плохо, вызвали вторую скорую помощь.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено вчера в 12:34
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Футбол
Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ–2020
Матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы–2020 между Украиной и Сербией завершился победой украинских футболистов.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Кудрин назвал три шага в борьбе с коррупцией в России
Внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти позволит справиться с коррупцией в России.
Обновлено в 07:35
Транспорт
В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Футбол
Сборная России сыграет против Сан-Марино в красной форме
Сборная России в матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Сан-Марино сыграет в красной форме. Голкипер будет в желтой экипировке.
Обновлено в 04:47
Общество
В Финском заливе массово гибнет рыба
На берег пляжа "Ласковый" вынесло много мертвой рыбы.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Сообщается, что в рамках поездки члены делегации, среди которых граждане Польши, Греции, Бельгии, Франции, Италии и Люксембурга, также встретились со строителями Крымского моста.
Обновлено в 07:37
Космос
Эксперты усомнились в реальности полета США на Луну из-за странных фотографий NASA
Эксперты обратили внимание на то, что на снимках, сделанных астронавтами, отсутствуют звезды, что достаточно странно.
Обновлено вчера в 05:26
Наука
Ученые назвали способ понизить артериальное давление
Участники в течение двух дней носили специальный прибор, который замерял их артериальное давление каждые 45 минут.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова
Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет
Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Экономика
Корпорация МСП и банк «Интеза» поддержат российско-итальянский бизнес
Корпорация МСП совместно с банком «Интеза» разработают механизмы для обеспечения полноценного доступа представителей итальянских компаний, заинтересованных в создании бизнеса на территории России, к сервисам портала Бизнес-навигатора МСП.
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