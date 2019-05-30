«Ведомости»: Минфин проведет масштабную рекламную кампанию ОФЗКоммерсантъ 06:43

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н). К ней чиновники хотят привлечь и банки – агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».

с чего всё началось

В рамках рекламной кампании, подготовленной агентством SPN Communications, Минфин планирует задействовать банки-агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк». Отмечается, что новый выпуск ценных бумаг готовится к размещению до конца июня.

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