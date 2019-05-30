Финансы
«Ведомости»: Минфин проведет масштабную рекламную кампанию ОФЗКоммерсантъ 06:43
В рамках рекламной кампании, подготовленной агентством SPN Communications, Минфин планирует задействовать банки-агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк». Отмечается, что новый выпуск ценных бумаг готовится к размещению до конца июня.
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Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н). К ней чиновники хотят привлечь и банки – агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».Ведомостивчера в 17:27
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Обновлено в 09:03
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Обновлено в 10:56
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В Росгвардии заявили, что действия их сотрудников во время конфликта на фестивале были «адекватны ситуации».
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Обновлено 29 мая в 16:00