Минфин запустит масштабную рекламную кампанию народных облигацийДождь 05:48

Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н). К ней чиновники хотят привлечь и банки – агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».

с чего всё началось

Минфин планирует запустить масштабную рекламную кампанию по продвижению новых облигаций федерального займа среди российского населения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой документ стратегии рекламной кампании, которую ведомство представило банкам 17 мая.

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