Минфин закупит в июне валюту на 310 млрд рублейЭкономика сегодня 09:09

Минфин РФ направит на покупку валюты 310,3 миллиарда рублей в период с 7 июня по 4 июля 2019 года. Об этом говорится на сайте ведомства. Средства на покупку валюты ведомство возьмет из дополнительных доходов от продажи нефти.

Минфин закупит в июне валюту на 310 млрд рублей

Политика «Остановитесь уже!»: «старые» политики Украины шокированы прытью Зеленского Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны и бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко просит президента Владимира Зеленского «остановиться и взять паузу», особенно в части инициатив по урегулированию в Донбассе.

Авто Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.

Теннис Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.

Происшествия В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево Замминистра МЧС Павел Барышев рассказал, что во время трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили к месту, так как была "закрыта полоса", сообщает РИА "Новости".

Общество В работе Mail.ru произошел сбой Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.

Футбол О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.

Происшествия В Москве загорелась кровля дата-центра По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.

Политика МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России Российский сотовый оператор МТС и китайский производитель оборудования Huawei подписали соглашение о развитии технологий 5G в России.

Экономика Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Политика Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.

Политика Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.

Политика Трамп арендовал четыре лимузина у похоронной фирмы Ирландский ритуальный сервис сдал в аренду четыре лимузина Mercedes E-Class для передвижения по стране президента США Дональда Трампа.

Общество Объявлены финалисты литературной премии «Большая книга» Национальная литературная премия "Большая книга" объявила "короткий список" номинантов 14-го сезона, в него вошли 12 произведений.

Политика Зеленский назвал борьбу с Россией основным направлением своей работы Основной задачей украинский лидер назвал борьбу с коррупцией. Не менее важным он назвал "противодействие российской агрессии".

Авто General Motors и Michelin тестируют безвоздушные шины В рамках партнерских отношений между General Motors и Michelin, GM начнет реальные испытания шин UPTIS (уникальная система устойчивости к проколам) в конце 2019 года на электрических автомобилях Chevrolet Bolt EV.

Политика Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате Действующий президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в Брюсселе повторил заявление бывшего главы государства Петра Порошенко, заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Политика Парламент Японии осудил депутата за слова о «военном захвате» Курил Парламент Японии рассмотрит резолюцию с требованием уйти в отставку к депутату Ходаке Маруяме, ранее заявившему, что Курилы можно отобрать у России силой.

Музыка Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.