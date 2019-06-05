Финансы
Минфин закупит в июне валюту на 310 млрд рублейЭкономика сегодня 09:09
Минфин РФ направит на покупку валюты 310,3 миллиарда рублей в период с 7 июня по 4 июля 2019 года. Об этом говорится на сайте ведомства. Средства на покупку валюты ведомство возьмет из дополнительных доходов от продажи нефти.
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Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны и бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко просит президента Владимира Зеленского «остановиться и взять паузу», особенно в части инициатив по урегулированию в Донбассе.
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СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
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О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы
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Продажи «АвтоВАЗа» в мае резко замедлились
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МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России
Российский сотовый оператор МТС и китайский производитель оборудования Huawei подписали соглашение о развитии технологий 5G в России.
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Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
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УЕФА оштрафовал девушку, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
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Дима Билан честно ответил, если ли в его жизни секс
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Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
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Трамп арендовал четыре лимузина у похоронной фирмы
Ирландский ритуальный сервис сдал в аренду четыре лимузина Mercedes E-Class для передвижения по стране президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 11:11
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Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего
Обновлено вчера в 12:46
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Ученые рассказали об опасности яиц
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Общество
Объявлены финалисты литературной премии «Большая книга»
Национальная литературная премия "Большая книга" объявила "короткий список" номинантов 14-го сезона, в него вошли 12 произведений.
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Зеленский назвал борьбу с Россией основным направлением своей работы
Основной задачей украинский лидер назвал борьбу с коррупцией. Не менее важным он назвал "противодействие российской агрессии".
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В рамках партнерских отношений между General Motors и Michelin, GM начнет реальные испытания шин UPTIS (уникальная система устойчивости к проколам) в конце 2019 года на электрических автомобилях Chevrolet Bolt EV.
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Украина решила создать новую базу ВМС
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Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
Действующий президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в Брюсселе повторил заявление бывшего главы государства Петра Порошенко, заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
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Парламент Японии осудил депутата за слова о «военном захвате» Курил
Парламент Японии рассмотрит резолюцию с требованием уйти в отставку к депутату Ходаке Маруяме, ранее заявившему, что Курилы можно отобрать у России силой.
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Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно
Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.
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Суд заочно арестовал украинку, напавшую на посольство России в Киеве
Суд заочно арестовал украинку Ирму Крат — лидера "женской сотни" Майдана, — за причастность к нападению на здание посольства России в Киеве в 2016 году.
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СКА подписал контракт с Кагарлицким
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