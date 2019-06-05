Финансы

Минфин закупит в июне валюту на 310 млрд рублейЭкономика сегодня 09:09

Минфин РФ направит на покупку валюты 310,3 миллиарда рублей в период с 7 июня по 4 июля 2019 года. Об этом говорится на сайте ведомства. Средства на покупку валюты ведомство возьмет из дополнительных доходов от продажи нефти.
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Чемодан Минфина. Российские власти потратят ₽310,3 млрд на скупку валюты

РБК07:09

Минфин с 7 июня по 4 июля закупит валюту на 310 млрд руб. дополнительных доходов от нефти

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Покупки валюты ЦБ не изменят среднесрочные оценки стоимости рубля

ПРАЙМ07:38

Минфин увеличит объем закупки валюты

Rambler News Service05:00
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
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