Финансы
Минфин закупит у Центробанка валюту на 366,1 млрд рублей
Минфин закупит у Центробанка валюту на 366,1 млрд рублейИзвестия07:53
Министерство финансов России направит в Центробанк для закупки иностранной валюты 366,1 млрд рублей, что существенно меньше прошлых показателей, сообщили 5 декабря в ведомстве. В период с 7 декабря по 14 января ежедневный объем покупки валюты составит 17,4 млрд рублей.
Известия07:53
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Финансы
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита
Сбербанк поднимает верхнюю возрастную границу для получения потребительского кредита.
Обновлено в 10:49
Финансы
Рынок акций РФ падает вслед за зарубежными площадками и нефтью
Падение российского рынка акций является следствием цепной реакции существенных распродаж американского фондового рынка, отмечает Артем Деев из Amarkets.
Обновлено в 10:31
Финансы
Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется
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Обновлено в 08:47
Финансы
ОАЭ и Индия договорились о взаимных расчетах в местной валюте
ОАЭ и Индия подписали соглашение об осуществлении расчетов в местной валюте — эмиратских дирхамах и индийских рупиях, сообщает в среду эмиратское издание Arabian Business.
Обновлено в 11:05
Финансы
Рынок госдолга США показал первый признак экономической рецессии
Инвесторы обратили на это внимание потому, что такая ситуация на долговом рынке может предшествовать экономической рецессии.
Обновлено в 10:14
Финансы
Объем госдолга Кубани в 2018 году планируется снизить на 4 млрд рублей
Заместитель губернатора отметил, что в бюджете на 2019 год и плановый период до 2021 года также предусмотрено ежегодное снижение общего объема государственного долга на 4 - 5 млрд рублей Аналитики агентства "Эксперт РА" присвоили рейтингу кредитоспособности Кубани уровень rиАА - со стабильным прогнозом.
Обновлено в 09:03
Финансы
ЦБ Турции изменит политику в случае резких колебаний валютного курса
Фото: EPA-EFE / STR "Если обменные курсы будут противоречить основными экономическими показателями или чрезмерная волатильность создаст риск для финансовой стабильности, ЦБ Турции не останется равнодушным к этим событиям", - говорится в документе регулятора "Денежно-кредитная и валютная политика на 2019 год".
Обновлено в 09:41
Финансы
Жители большой Тюменской области доверили банкам 766 млрд рублей
За январь-октябрь вклады населения в банках Тюменской области, с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.
Обновлено в 10:14
Финансы
Самым убыточным российским банком на Украине стал Сбербанк
4 декабря 2018 года стало известно, что самым убыточным российским банком на Украине стала «дочка» ПАО «Сбербанк России», получившая за 10 месяцев убыток размером 7 млрд гривен или 16,5 млрд рублей по курсу Центробанка РФ на 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 00:27
Финансы
Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления
Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.
Обновлено вчера в 15:59
Финансы
Пермяки задолжали банкам более 36 миллиардов рублей
На ноябрь 2018 года задолженность жителей Пермского края перед банками составила 36,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:36
Финансы
Фунт ощутимо растет к доллару на новостях вокруг Brexit
Курс фунта стерлингов во вторник ощутимо растет по отношению к доллару после заявлений представителя Суда ЕС о праве Великобритании в одностороннем порядке отозвать свое решение о выходе страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы
Покупатели дорогих новостроек стали чаще привлекать ипотеку
Покупатели на рынке премиальных и элитных новостроек Москвы, по данным Urbanus.ru, стали в полтора раза чаще обращаться к заемным средствам, чем год назад.
Обновлено вчера в 17:18
Финансы
Всемирный Банк назвал, что поможет РФ выдержать внешние шоки
России поможет выдержать внешние экономические шоки относительно высокий уровень международных резервов и небольшой объем внешнего долга (около 29 процентов от ВВП).
Обновлено вчера в 09:13
Финансы
Мэрия Воронежа нашла кредитора на половину желаемой суммы в 1 млрд
Администрация Воронежа нашла кредитора на 500 млн рублей, что является половиной от запрошенной двумя закупками суммы в 1 млрд рублей.
Обновлено в 01:08