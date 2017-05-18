Общество
Минфин захотел ввести гостиничный сбор по всей РоссииПро.Тонкости 07:41
Авторы идеи предложили ввести сбор по аналогии с курортным во всех гостиницах, отелях, санаториях и прочих средствах временного размещения в России с 1 января 2023 года. Определена ставка — не более 100 рублей с человека за ночь. Ее размер доверят определять местным властям.
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Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 17:05
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена попросить у Евросоюза новой отсрочки Brexit, который должен состоятся 12 апреля.
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Обновлено в 11:15
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Обновлено в 02:40
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Обновлено в 10:28
Общество
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Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
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Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.
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Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
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Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цульгин прокомментировал победу своей команды над омским «Авангардом» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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На Украине на пограничников завели дело из-за визита Бойко в Москву
Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против должностных лиц Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы из-за предоставления разрешения на пересечение границы лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко, который летал в Москву, передает во вторник агентство УНИАН со ссылкой на представителя ведомства Анжелику Иванову.
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