Минфин захотел ввести гостиничный сбор по всей РоссииПро.Тонкости 07:41

с чего всё началось

Авторы идеи предложили ввести сбор по аналогии с курортным во всех гостиницах, отелях, санаториях и прочих средствах временного размещения в России с 1 января 2023 года. Определена ставка — не более 100 рублей с человека за ночь. Ее размер доверят определять местным властям.

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Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.

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Футбол В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.

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Происшествия Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они курсанты. Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

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