Финансы

Минфин за три недели закупит валюту почти на 266 млрд рублей
Коммерсантъ
04:42

Минфин объявил о планах после четырехмесячного перерыва направить на покупку иностранной валюты 265,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2019 года по 6 февраля, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты составит 15,6 млрд руб.
Коммерсантъ04:42

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Минфин потратит более 265 млрд рублей на покупку валюты

News.ru05:26

Минфин РФ направит на покупку валюты с 15 января по 6 февраля 265,8 млрд рублей

Интерфакс04:56

Минфин за три недели закупит валюту почти на 266 млрд рублей

Коммерсантъ04:42

Центробанк начнет тратить по ₽15,6 млрд в день на закупку валюты

РБК05:33

Минфин с 15 января по 6 февраля направит на покупку валюты 265,8 млрд рублей

Finam.Ru04:04

Минфин за три недели закупит валюту почти на 266 млрд рублей

Говорит Москва05:19

Минфин РФ возобновит покупки валюты на рынке в январе с 15,6 млрд р в день

Financial One04:07
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Финансы

Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке

Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:23
Финансы

Фонд национального благосостояния в 2018 году вырос на 7,5%

Объём Фонда национального благосостояния за год вырос в рублёвом выражении на 7,5% и по состоянию на 1 января 2019 года составил 4 трлн 36 млрд рублей.
Обновлено в 08:58
Финансы

Официальный курс доллара слегка понижен, евро вырос

Банк России понизил с 11 января официальный курс доллара США почти на 22 копейки до 66,8605 рубля.
Обновлено вчера в 05:22
Финансы

Минфин Украины назвал объём выплат по госдолгу в 2019 году

Отмечается, что Минфин Украины оценивает общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено вчера в 11:34
Финансы

Европа поддержала увеличение Россией доли евро в резервах

Как заметил Винтершатйн, в Европе не хотят давать оценку деятельности конкретных центральных банков, однако общая тенденция по увеличению стран, также выбирающих евро как одну из валют резерва говорит о более многополярном мире в области валюты.
Обновлено в 08:40
Финансы

Потребительские цены в США в декабре снизились на 0,1%

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре 2018 года понизились на 0,1% по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Обновлено в 08:47
Финансы

Муниципальный долг Анапы за год снизился вдвое

Расходы на обслуживание дога в 2019 году снизятся на 3,3 млн руб. "Общая экономия средств бюджета уже составила 17 млн руб. Средства будут направлены на реализацию социальных проектов", – рассказал глава Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 02:57
Финансы

Рейтинговое агенство Moody’s: Пакистану не хватает валютных резервов

10 января рейтинговое агентство Moody’s опубликовало доклад, в котором дало неутешительный прогноз финансовой стабильности Пакистана.
Обновлено в 06:51
Финансы

Журавлев рассказал, в чем лучше хранить деньги

Например, хранить деньги в зимбабвийском долларе не стоит.
Обновлено вчера в 06:48
Финансы

Костромичи отнесли в банки десятки миллиардов рублей

Костромичи активно несут деньги в банки. К концу 2018 года объем банковских вкладов жителей нашего региона достиг 77 миллиардов рублей.
Обновлено в 02:47
Финансы

Значимость курса рубля против доллара постепенно снижается

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Обновлено вчера в 05:00
Финансы

Пауэлл не стал «голубем» — Mizuho Bank

На фото: председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл Глава ФРС Пауэлл не стал "голубем" и не отказался от нормализации политики, он лишь склоняется к корректировке темпов дальнейшего ужесточения, считает Вишну Варатан, глава департамента экономики и стратегии в Mizuho Bank в Сингапуре.
Обновлено в 06:35
Финансы

Банк «Санкт-Петербург» обновил линейку кредитов для МСБ

Банк Санкт-Петербург обновил линейку стандартных кредитов и дополнил ее новыми предложениями для малого и среднего бизнеса (МСБ).
Обновлено в 07:18
Финансы

Рынок золота на Московской бирже в 2018 г снизился на 21,2%

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам 2018 года снизился на 21,22% по сравнению с годом ранее, до 39,5 тонны, по серебру – вырос более чем в 7 раз, до 9,492 тонны против 1,307 тонны, сообщает Московская биржа.
Обновлено вчера в 10:34
Финансы

Как Аляска живет на доходы от нефти

Пенсии, как и в России, платят из собранных в текущем периоде налогов и отчислений, а фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти, служит для того, чтобы обеспечить будущие поколения в случае непредвиденного экономического кризиса.
Обновлено вчера в 13:16
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