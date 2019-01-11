Минфин объявил о планах после четырехмесячного перерыва направить на покупку иностранной валюты 265,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2019 года по 6 февраля, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты составит 15,6 млрд руб.

Минфин за три недели закупит валюту почти на 266 млрд рублей

Финансы Финансы Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

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Финансы Финансы Рейтинговое агенство Moody’s: Пакистану не хватает валютных резервов 10 января рейтинговое агентство Moody’s опубликовало доклад, в котором дало неутешительный прогноз финансовой стабильности Пакистана.

Финансы Финансы Журавлев рассказал, в чем лучше хранить деньги Например, хранить деньги в зимбабвийском долларе не стоит.

Финансы Финансы Костромичи отнесли в банки десятки миллиардов рублей Костромичи активно несут деньги в банки. К концу 2018 года объем банковских вкладов жителей нашего региона достиг 77 миллиардов рублей.

Финансы Финансы Значимость курса рубля против доллара постепенно снижается Источник

Финансы Финансы Пауэлл не стал «голубем» — Mizuho Bank На фото: председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл Глава ФРС Пауэлл не стал "голубем" и не отказался от нормализации политики, он лишь склоняется к корректировке темпов дальнейшего ужесточения, считает Вишну Варатан, глава департамента экономики и стратегии в Mizuho Bank в Сингапуре.

Финансы Финансы Банк «Санкт-Петербург» обновил линейку кредитов для МСБ Банк Санкт-Петербург обновил линейку стандартных кредитов и дополнил ее новыми предложениями для малого и среднего бизнеса (МСБ).

Финансы Финансы Рынок золота на Московской бирже в 2018 г снизился на 21,2% Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам 2018 года снизился на 21,22% по сравнению с годом ранее, до 39,5 тонны, по серебру – вырос более чем в 7 раз, до 9,492 тонны против 1,307 тонны, сообщает Московская биржа.