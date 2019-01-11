Финансы
Минфин объявил о планах после четырехмесячного перерыва направить на покупку иностранной валюты 265,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2019 года по 6 февраля, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты составит 15,6 млрд руб.
Коммерсантъ04:42
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Происшествия
В Москве похищен фигурант дела об убийстве экс-депутата Вороненкова
Обновлено в 08:11
Происшествия
В СК рассказали о ходе расследования убийства журналистов в ЦАР
Обновлено в 05:37
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника потопа в Тушинском тоннеле
Канал имени Москвы намерен взыскать все затраты на восстановление поврежденного участка с виновника подтопления Тушинского тоннеля.
Обновлено в 08:15
Космос
В Китае опубликовали видео посадки модуля на обратную сторону Луны
Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало полное видео посадки лунохода "Юйту-2" на обратную сторону Луны, сообщает телеканал CGTV в Twitter.
Обновлено в 05:33
Космос
Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета
В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.
Обновлено в 07:20
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Общая стоимость строительства третьей полосы столичного авиаузла оценивается в 55,7 миллиарда рублей, без учета стоимости затрат на выкуп земель.
Обновлено в 00:33
Гаджеты
Apple выпустит три новые модели iPhone в 2019 году
Компания Apple планирует выпустить осенью 2019 года три новые модели iPhone несмотря на плохие продажи последних смартфонов, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:21
Финансы
Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке
Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:23
Политика
Секс без согласия стал уголовно наказуем на Украине
Согласно изменениям, принятым Верховной Радой в декабре 2017 года, любой гражданин Украины может написать заявление об изнасиловании в случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия.
Обновлено в 08:18
Политика
Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией
Официальный представитель МИД России подтвердила, что по всем конкретным вопросам, которые упомянул Лукашенко, а это поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многое другое, ведутся переговоры по линии конкретных министерств и ведомств двух стран.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты
Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 04:34
Транспорт
ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права
В проект закона, регламентирующий правила сдачи экзамена на получение водительских прав, внесены изменения.
Обновлено в 04:21
Спорт
Зубков сохранил статус олимпийского чемпиона решением Мосгорсуда
Мосгорсуд признал законным решение о восстановлении президента Федерации бобслея России Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.
Обновлено в 07:07
Политика
Макрон отказался от поездки на форум в Давос
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января говорил, что Владимир Путин пока не принял решение по поводу участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе 22–25 января.
Обновлено в 07:56
Экономика
Рубль назвали самой недооцененной валютой мира
Российский рубль возглавил список самых недооцененных валют мира, составленный британским журналом The Economist.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Польше задержали топ-менеджера Huawei по подозрению в шпионаже
Сотрудники спецслужб Польши провели обыски в местных офисах Huawei, в телекоммуникационной компании Orange Polska, где работал задержанный гражданин Польши, а также в здании телекоммуникационного регулятора Польши.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа
Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Обидевшиеся на Клишаса депутаты могут отложить его законопроекты
В Госдуме планируют отложить на неопределенный срок рассмотрение законопроектов сенатора Андрея Клишаса "о суверенном интернете", запрете на публикацию недостоверной информации и штрафах за неуважительные высказывания о власти, сообщает телеканал "Дождь".
Обновлено в 07:58
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Авто
Ford может закрыть свои заводы в Европе и России
Издание Bloomberg со ссылкой на главу европейского подразделения компании Ford Стивена Армстронга, сообщает о том, что марка намеревается сократить тысячи рабочих мест и, вместе с тем, изменить свою стратегию на европейском рынке.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214
В аэропорту Ульяновск-Восточный совершил аварийную посадку самолет Ту-214, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия «Авиастар-СП», которому принадлежит аэропорт.
Обновлено в 06:20
Происшествия
16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено в 07:39
Путешествия
Немцы признались в неприязни к туристам из России и Великобритании
Наибольшую неприязнь у граждан Германии вызывают туристы из России и Великобритании.
Обновлено в 06:57
Общество
В Москве запустят уличную систему распознавания лиц
Обновлено в 06:50
Политика
В МИД оценили слова главы НАТО о готовности к военным мерам по ДРСМД
«В Москве с недоумением восприняли высказывания Генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью норвежскому телеграфному бюро о том, что НАТО готова к военным мерам для решения конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 08:10
Политика
Минкомсвязи не поддержало законопроект о запрете оскорбления властей
Минкомсвязи передало отрицательное заключение на законопроект, согласно которому может быть установлен запрет на оскорбление чиновников в Сети, проинформировало издание Rns.online.
Обновлено в 08:07
Футбол
«Зенит» хочет купить защитника «Бенфики» Гримальдо за 16 млн евро
Защитник лиссабонской "Бенфики" Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов санкт-петербургского "Зенита".
Обновлено в 05:18
Культура
Российский сериал про андроидов продали Netflix за рекордную сумму
Обновлено в 06:58