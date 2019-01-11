Финансы
Минфин объявил о планах после четырехмесячного перерыва направить на покупку иностранной валюты 265,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2019 года по 6 февраля, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты составит 15,6 млрд руб.
Коммерсантъ04:42
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено вчера в 17:20
Политика
В МИД прокомментировали слова Лукашенко о «потере союзника»
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что возможный отказ Москвы от компенсации Минску налогового маневра в нефтяной сфере может привести к потери ею "единственного союзника на западном направлении".
Обновлено в 05:32
Происшествия
В СК назвали приоритетную версию гибели журналистов в ЦАР
В Следственном комитете России рассказали о деталях расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства в Центральноафриканской Республики (ЦАР) российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 06:15
Космос
Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности
Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».
Обновлено вчера в 23:47
Транспорт
ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права
Госавтоинспекция (ГИБДД) изменила проект экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 05:29
Космос
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
SpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты
Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 04:34
Экономика
The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой
Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.
Обновлено в 01:38
Финансы
Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке
В последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотеке в октябре 2018 года, тогда они выросли на 0,4-0,6 п.п. Ранее в пресс-службе ВТБ "Интерфаксу" сообщили, что с 1 января текущего года банк повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п. Теперь ставка по кредиту на покупку недвижимости в рамках стандартных программ начинается от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
Apple в 2019 году представит три модели iPhone
Apple Inc. планирует представить три новые модели iPhone осенью текущего года, в том числе альтернативу бюджетной модели XR с жидкокристаллическим дисплеем, продажи которой не оправдали ожиданий компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 05:55
Хоккей
Овечкин подарил юной болельщице клюшку после победы над «Бостоном»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал подарок юной болельщице после победы над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:03
Авто
Ford может закрыть свои заводы в Европе и России
Издание Bloomberg со ссылкой на главу европейского подразделения компании Ford Стивена Армстронга, сообщает о том, что марка намеревается сократить тысячи рабочих мест и, вместе с тем, изменить свою стратегию на европейском рынке.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214
Обновлено в 06:20
Политика
МИД РФ подтвердил предъявление обвинения американцу Уилану в шпионаже
В МИД России подтвердили, что задержанному в РФ гражданину США и ряда других стран Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже.
Обновлено в 05:12
Путешествия
Немцы признались в неприязни к русским туристам
Больше половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании, пишет Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.
Обновлено вчера в 23:27
Музыка
Раскрыта последняя воля Криса Кельми
Прах музыканта Криса Кельми развеют над Атлантическим океаном согласно его завещанию.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Двоих россиян госпитализировали на Бали после падения в ущелье
Обновлено в 04:09
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Обновлено в 00:33
Политика
Матвиенко предложила возродить должность генерал-прокурора
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила восстановить должность генерал-прокурора к трехсотлетнему юбилею органов прокуратуры, которое будет отмечаться в 2022 году.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Директор польского отдела Huawei арестован за шпионаж
В Варшаве по подозрению в шпионаже в пользу Китая арестованы один из директоров польского отдела концерна Huawei и бывший высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши.
Обновлено в 04:29
Политика
Украинцев лишили права на секс без официального согласия
Простые же украинцы принялись шутить, что теперь перед близостью парам придется ходить к нотариусу или вызывать участкового на дом.
Обновлено в 03:56
Экономика
Стала известна инфляция за 2018 год
Уровень инфляции в 2018 году все же незначительно превысил прогноз Центробанка РФ, в соответствии с котором годовой рост потребительских цен не должен был превысить 3,9-4,2%. Фактически подорожание коснулось всего.
Обновлено вчера в 12:53
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп
Обновлено вчера в 06:05
Наука
Ученые разгадали тайну статуй на острове Пасхи
Каменные статуи на острове Пасхи указывали жителям на источники питьевой воды, считают археологи из Бингемптонского университета в США.
Обновлено в 06:21
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
В правительстве исключили запрет на подарки для врачей и учителей
Замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов заявил «РИА Новости», что ограничения по подаркам, которые хотят ввести для должностных лиц, не коснутся врачей и учителей.
Обновлено в 02:16
Спорт
Председателя олимпийского комитета Японии обвинили в коррупции
Председателю олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде предъявлены обвинения в коррупции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:53
Происшествия
Самолет экстренно сел во Внуково из-за незакрытой двери салона
Пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн», который вылет из Москвы в Белгород, экстренно вернулся во Внуково из-за подозрений на незакрытую дверь салона.
Обновлено в 04:29
Общество
Специалисты детально изучат аварийный участок Канала имени Москвы
Специалисты приступят к детальному обследованию аварийной зоны Тушинского тоннеля, где накануне произошел потоп.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Павленский признан виновным в поджоге Банка Франции
Суд Парижа признал виновными россиян Петра Павленского и Оксану Шалыгину в поджоге Банка Франции.
Обновлено вчера в 14:12