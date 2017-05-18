Общество
Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристовИзвестия вчера в 20:51
Гостиничный сбор может заменить курортный и войти в Налоговый кодекс. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный Минфином. Предполагается, что российские отели могут с 2023 года начать взимать с туристов гостиничный сбор — до 100 рублей в сутки с человека.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 17:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Руководство «СЭПО» намерено сократить 470 сотрудников
Руководство саратовского завода ООО «СЭПО-ЗЭМ» (Саратовское электроагрегатное производственное объединение) планирует уволить 470 сотрудников с 1 июля.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Совладелец авиакомпании «S7» Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Пресс-служба авиакомпании "S7" сообщила, что в катастрофе погибла совладелец авиакомпании Наталья Филева и ее отец.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу в России
С 1 апреля в России вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В Югорске нашли виновных в хранении детского питания в морге
Ответственность за хранение просроченного детского питания в морге возложили на заместителя руководителя югорской больницы и пятерых его подчиненных — их привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
Обновлено в 05:56
Политика
Госдума разрешает охотиться из лука
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:05
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Политика
В Берлине рассказали о переговорах по транзиту газа через Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
Обновлено в 02:56
Общество
Неизвестные продают кинотеатр «Пролетарий» за 550 млн рублей
Объявление о продаже кинотеатра «Пролетарий» появилось на сайте «Юлы» 28 марта. Цена внушительная — 550 млн рублей.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
Обновлено в 06:04
Экономика
Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера
Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ
Бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 06:08
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали новые санитарные нормы
Специалисты Роспотребнадзора и представители предприятий общественного питания подготовили проект документов новых санитарных правил и норм.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Ольга Глацких устроилась на должность замдиректора ДИВС «Уралочка»
Экс-директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, покинувшая пост после громкого скандала, вновь устроилась на бюджетную должность - с 1 апреля она вышла на работу в качестве заместителя директора «Дворца игровых видов спорта-Уралочка» (ДИВС), со ссылкой на близкий к организации источник пишет Znak.com.
Обновлено в 06:24
Политика
Советник Зеленского заявил о его готовности к переговорам с Путиным
Данилюк отметил, что «нет ни одного человека, который без подготовки готов провести переговоры такого уровня».
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин раскрыл детали празднования 50-летнего юбилея
Иосиф Пригожин в этом году празднует юбилей — 2 апреля ему исполнилось 50 лет.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России
Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
Чистая прибыль ГК «ПИК» в 2018 году выросла почти в семь раз
Чистая прибыль ГК "ПИК" составила 21,3 млрд рублей, она выросла в 6,7 раза.
Обновлено в 05:32
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку
Глава администрации Курска Николай Овчаров на заседании депутатов городского собрания во вторник попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном сложении своих полномочий.
Обновлено в 04:35
Спорт
Сборная ХМАО-Югры взяла золото в эстафете ЧР
Сборная Ханты-Мансийского автономного округа - Югра победила в эстафетной гонке на чемпионате России по биатлону, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:51
Футбол
«Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением Зе Луиша у «Спартака»
«Сороки» рассматривают вариант с приобретением Зе Луиша на случай, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона.
Обновлено вчера в 16:34
Наука
Получен первый геном живого существа, полностью созданный компьютером
Группа ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создала первый геном живого организма, который был полностью сгенерирован компьютером.
Обновлено в 06:11