Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристовИзвестия вчера в 20:51

с чего всё началось

Гостиничный сбор может заменить курортный и войти в Налоговый кодекс. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный Минфином. Предполагается, что российские отели могут с 2023 года начать взимать с туристов гостиничный сбор — до 100 рублей в сутки с человека.

Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристов

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