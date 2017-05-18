Общество

Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристовИзвестия вчера в 20:51

Гостиничный сбор может заменить курортный и войти в Налоговый кодекс. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный Минфином. Предполагается, что российские отели могут с 2023 года начать взимать с туристов гостиничный сбор — до 100 рублей в сутки с человека.
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с чего всё началось
Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов
 нормативных правовых актов.
РБКвчера в 17:05

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Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристов

Известиявчера в 20:51

Для туристов в России подготовили новый налог

Lenta.ru02:32

Главное к утру: гостиничный сбор в России, покупка доли «Ленты», задержание экс-министра земельных отношений Башкирии

Реальное время00:00

Минфин России предложил заменить курортный сбор гостиничным

Комсомольская правдавчера в 21:53

В АТОР оценили инициативу по вводу в России гостиничного сбора

РЕН ТВ03:49

Минфин предложил ввести гостиничный сбор

ТАССвчера в 20:23

Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор

РБКвчера в 17:05
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Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Руководство «СЭПО» намерено сократить 470 сотрудников

Руководство саратовского завода ООО «СЭПО-ЗЭМ» (Саратовское электроагрегатное производственное объединение) планирует уволить 470 сотрудников с 1 июля.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Совладелец авиакомпании «S7» Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

Пресс-служба авиакомпании "S7" сообщила, что в катастрофе погибла совладелец авиакомпании Наталья Филева и ее отец.
Обновлено вчера в 11:10
Общество

Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу в России

С 1 апреля в России вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

В Югорске нашли виновных в хранении детского питания в морге

Ответственность за хранение просроченного детского питания в морге возложили на заместителя руководителя югорской больницы и пятерых его подчиненных — их привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
Обновлено в 05:56
Политика

Госдума разрешает охотиться из лука

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:05
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Политика

В Берлине рассказали о переговорах по транзиту газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Общество

Неизвестные продают кинотеатр «Пролетарий» за 550 млн рублей

Объявление о продаже кинотеатра «Пролетарий» появилось на сайте «Юлы» 28 марта. Цена внушительная — 550 млн рублей.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
Обновлено в 06:04
Экономика

Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера

Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 06:08
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели разработали новые санитарные нормы

Специалисты Роспотребнадзора и представители предприятий общественного питания подготовили проект документов новых санитарных правил и норм.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400

Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Ольга Глацких устроилась на должность замдиректора ДИВС «Уралочка»

Экс-директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, покинувшая пост после громкого скандала, вновь устроилась на бюджетную должность - с 1 апреля она вышла на работу в качестве заместителя директора «Дворца игровых видов спорта-Уралочка» (ДИВС), со ссылкой на близкий к организации источник пишет Znak.com.
Обновлено в 06:24
Политика

Советник Зеленского заявил о его готовности к переговорам с Путиным

Данилюк отметил, что «нет ни одного человека, который без подготовки готов провести переговоры такого уровня».
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин раскрыл детали празднования 50-летнего юбилея

Иосиф Пригожин в этом году празднует юбилей — 2 апреля ему исполнилось 50 лет.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение

"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России

Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика

Чистая прибыль ГК «ПИК» в 2018 году выросла почти в семь раз

Чистая прибыль ГК "ПИК" составила 21,3 млрд рублей, она выросла в 6,7 раза.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреливают позиции друг друга в Кашмире

Обновлено в 05:07
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

Обновлено в 05:37
Политика

Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку

Глава администрации Курска Николай Овчаров на заседании депутатов городского собрания во вторник попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном сложении своих полномочий.
Обновлено в 04:35
Спорт

Сборная ХМАО-Югры взяла золото в эстафете ЧР

Сборная Ханты-Мансийского автономного округа - Югра победила в эстафетной гонке на чемпионате России по биатлону, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:51
Футбол

«Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением Зе Луиша у «Спартака»

«Сороки» рассматривают вариант с приобретением Зе Луиша на случай, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона.
Обновлено вчера в 16:34
Наука

Получен первый геном живого существа, полностью созданный компьютером

Группа ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создала первый геном живого организма, который был полностью сгенерирован компьютером.
Обновлено в 06:11
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