Минфин России предложил заменить курортный сбор гостиничнымКомсомольская правда вчера в 21:53

с чего всё началось

Министерство финансов России предложило с 2023 года заменить курортный сбор гостиничным. Ведомство уже подготовило проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.

Экономика Минфин объяснил идею введения новых налогов Ранее, в марте, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» попросили президента Владимира Путина отклонить предложение Минфина по включению неналоговых платежей в Налоговый кодекс.

Гаджеты Новые iPhone получат более ёмкие батареи для зарядки наушников Новые смартфоны iPhone получат возможность заряжать другие устройства, об этом сообщает авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.

Политика Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.

Экономика ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.

Футбол Ещенко: нравится запах конопли, могу руки потереть и понюхать Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, зачем сделал на ноге татуировку с изображением листа конопли.

Политика Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.

Общество В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.

Общество Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Информацию о новой должности Глацких сообщил изданию Znak.com информированный источник. Сама экс-чиновница свою работу пока не комментирует.

Спорт Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России Дмитрий Малышко, представляющий Санкт-Петербург, опоздал на старт эстафеты на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Политика В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".

Происшествия Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.

Шоу-бизнес Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.

Автоспорт Гоночная команда G-Drive Racing решила выступить на прототипе Aurus 01 Гоночная команда G-Drive Racing решила выступить в гонках на выносливость на прототипе российского производства Aurus 01.

Происшествия В аэропорту Кольцово произошла перестрелка По сообщениям очевидцев, есть раненые На парковке екатеринбургского аэропорта Кольцово только что произошла массовая перестрелка.

Экономика Строительный бизнес хотят включить в систему льготного кредитования Правительство РФ планирует включить строительный бизнес в систему льготного кредитования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.

Экономика Матвиенко предложила запретить выдавать микрокредиты под залог жилья Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что микрокредиты не нужно выдавать под залог жилья.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.