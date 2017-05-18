Общество
Минфин России предложил заменить курортный сбор гостиничнымКомсомольская правда вчера в 21:53
Министерство финансов России предложило с 2023 года заменить курортный сбор гостиничным. Ведомство уже подготовило проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 17:05
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