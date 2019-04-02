Общество
Минфин РФ предлагает заменить курортный сбор гостиничнымЭто Кавказ 04:04
Министерство финансов России предлагает ввести гостиничный сбор вместо курортного, который в экспериментальном режиме введен в Ставропольском, Алтайском, Краснодарском краях и в Крыму.
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с чего всё началось
Совсем скоро российские туристы могут столкнуться с новым налогом, Минфин хочет вести в Налоговый кодекс гостиничный сбор, законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.Независимое телевидение Севастополя03:49
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