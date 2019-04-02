Минфин РФ предлагает заменить курортный сбор гостиничнымЭто Кавказ 04:04

с чего всё началось

Министерство финансов России предлагает ввести гостиничный сбор вместо курортного, который в экспериментальном режиме введен в Ставропольском, Алтайском, Краснодарском краях и в Крыму.

Политика Володин: многодетные семьи получат налоговые льготы уже в 2019 году Поправки, направленные на установление дополнительных налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ.

Технологии Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.

Путешествия В АТОР оценили введение в России гостиничного сбора Минфин предложил включить в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей, в том числе это касается гостиничного сбора.

Спорт Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.

Армия и оружие НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Интернет В Gmail появилась функция отложенной отправки писем В почтовом сервисе Gmail появится возможность планировать отправку писем в удобное время.

Экономика Определены самые высокооплачиваемые профессии России Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Происшествия Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение "Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.

Общество Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек В Африке, где на сегодня самое молодое население, к 2050 году доля пожилых людей составит 9%. При этом, как отмечается, уже сегодня почти половина пожилых людей в мире не получают пенсию.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Финансы Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Футбол Тотти хотел бы видеть Де Росси в качестве главного тренера «Ромы» В случае своего назначения Тотти хотел бы видеть полузащитника Даниэле Де Росси в качестве главного тренера команды.

Наука В Египте обнаружен саркофаг с мумией На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.

Политика Россияне высказались об объединении России и Белоруссии Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Экономика Скидки по ОСАГО рассчитают по-новому Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с 1 апреля.

Недвижимость Минстрой уточнил показатели ввода жилья в России в 2018 году Ввод жилья в России в 2018 году, по уточненным данным, составил почти 75,7 миллиона квадратных метров, сообщил во вторник на заседании коллегии Минстроя глава ведомства Владимир Якушев.

Авто Kia назвала стоимость нового ProCeed в России Корейский автопроизводитель назвал стоимость нового Kia ProCeed, продажи новинки стартуют в России уже в конце текущего месяца.

Авто Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.